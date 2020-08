Oleg Penkovsky: Sovietsky špión, ktorý zachránil svet pred jadrovou vojnou

Napriek tomu však za svoje hrdinstvo zaplatil tú najvyššiu daň, svojím životom. Kto vlastne Oleg Penkovsky bol a ako sa mu podarilo zachrániť svet pred jadrovou vojnou?

Penkovsky bol označovaný mnohými prívlastkami

Oleg Vladimirovič Penkovsky sa narodil 23. apríla v roku 1919 vo Vladikavkaze a bol označovanými mnohými prívlastkami. Bol plukovníkom vojenskej spravodajskej služby vtedajšieho Sovietskeho zväzu (GRU), bol dvojitým agentom a bol aj hrdinom. K Červenej armáde sa pridal ešte v roku 1937 a počas druhej svetovej vojny pôsobil ako delostrelecký dôstojník. Utrpel však poranenia, kvôli ktorým musel armádu opustiť. Vo vojenskej spravodajskej službe sa mu príliš nedarilo a ako píše dokument Study of Strategy and Politics, narobil si veľa nepriateľov v radoch GRU, ale aj KGB.

V roku 1960 sa napokon Oleg Penkovsky rozhodol zmeniť smerovanie svojej kariéry a stal sa z neho dvojitý agent pracujúci pre Spojené štáty americké a Veľkú Britániu. Ako informuje portál CIA, Penkovsky bol zo sovietskeho režimu čoraz viac rozčarovaný, rozhodol sa preto rozšíriť rady informátorov CIA a odovzdať mužovi menom Greville Wynne (britský špión vykonávajúci svoju funkciu pod záštitou obchodovania) množstvo cenných dokumentov a dať tak najavo, že je na ich strane. Penkovsky veril, že Chruščovovo správanie vedie Sovietsky zväz k záhube a je nebezpečné nielen pre jeho krajanov, ale pre celý svet.

Do smerovania dejín výrazne zasiahol o niekoľko rokov neskôr, keď sa v roku 1962 Sovietsky zväz a Amerika ocitli na pokraji jadrovej vojny. Mohli za to najmä jadrové zbrane, ktoré na Kube umiestnil Sovietsky zväz. Ako píše portál History, jadrové zbrane sa nachádzali len 90 kilometrov od hraníc Spojených štátov amerických.

Aj keď väčšinu informácií o nepriateľovi získavala Amerika prostredníctvom fotografií vyhotovených z lietadiel, nezaobišla by sa bez dvojitých agentov, akým bol aj Penkovsky. Jeho úlohou bolo zhromažďovať informácie z oblasti politiky, vedy a technológie, ktoré by krajina mohla využiť vo svoj prospech, resp. ako zbraň proti nepriateľovi.

Pre Ameriku a Veľkú Britániu bol cenným zdrojom informácií

V rámci svojej služby absolvoval Penkovky desiatky hodín rozhovorov so zástupcami CIA a MI-6 (organizácia známa aj ako SIS), doručil množstvo videí, tisícky fotografií, dôležitých tajných dokumentov, vojenských plánov, manuálov a diagramov, píše CIA. Po prepise všetkých Penkovskeho stretnutí s americkými a britskými spojkami sa dokumentácia vyšplhala na 1 200 strán, pričom informácie, ktoré dvojitý agent odovzdával, mali nesmiernu hodnotu. Dokumenty odovzdával Penkovsky na vopred dohodnutých miestach na verejnom priestranstve tak, že ich napríklad vložil do prázdnej krabičky od cigariet alebo do obalu od cukríkov.

Sovietsky zväz spočiatku netušil, že má v radoch dvojitého agenta, ktorý vynáša informácie nepriateľom, aj keď Tennent Bagley v knihe Spy Wars uvádza, že Penkovsky bol odhalený už v roku 1961, teda hneď v začiatkoch svojej špionážnej kariéry. Zvrat nastal 14. októbra v roku 1962, teda v čase vypuknutia Kubánskej raketovej krízy, píše CIA. Špionážne lietadlo prelietajúce nad Kubou odfotografovalo zbrane, ktoré na území rozmiestnil Sovietsky zväz. Okrem toho, Penkovsky CIA informoval o tom, že navádzací systém rakiet Sovietskeho zväzu nebude funkčný ešte najmenej niekoľko dní.

V nasledujúcich týždňoch prebiehali intenzívne jednania, Američania však mali vďaka dvojitým agentom nespornú výhodu. Vedeli, komu zbrane patria a aj to, akú majú silu a aké škody môžu napáchať. Ukázalo sa, že Sovietsky zväz so svojím arzenálom Spojené štáty jednoducho poraziť nemôže. Práve tento poznatok umožnil Kennedymu Nikitu Chruščova presvedčiť, že jadrová vojna v tomto prípade nebude najmúdrejším riešením. O dva týždne neskôr si svoju nevýhodnú pozíciu uvedomil aj Chruščov a prikázal zbrane z Kuby stiahnuť.

Popravili ho za špionáž a vlastizradu

Toto však nebol jediný prípad, kedy informácie od Penkovskeho zabránili incidentu, ako píše CIA. Dvojitý agent poskytol Američanom informácie aj o tom, aké plány má Sovietsky zväz s Berlínom. Z bohatej studnice informácií tak dokázali Spojené štáty a Veľká Británia čerpať až do roku 1980. Napriek tomu, že Spojené štáty a Veľká Británia považujú Penkovskeho za hrdinu, Sovietsky zväz z vývoja udalostí nadšený nebol. Do dnešného dňa nie je jasné, kto Penkovskeho udal, KGB a GRU si však na neho posvietili.

Penkovsky bol niekoľko mesiacov sledovaný na každom kroku a následne zatknutý vo vlastnom byte. V máji v roku 1963 súdený za špionáž a vlastizradu. Za spoluprácu s Penkovskym bol zatknutý a odsúdený na 8 rokov väzenia aj Greville Wynne. Za svoje konanie bol Oleg Penkovsky popravený 16. mája v roku 1963 v Moskve a jeho popol bol údajne vysypaný do masového hrobu na cintoríne vedľa moskovského kláštora Donskoi.