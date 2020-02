Okolo Zeme už tri roky obieha minimesiac. Doteraz si ho nikto nevšimol

Už deti na základnej škole sa učia, že okolo Zeme obieha jej večný spoločník – Mesiac. O iných objektoch, ktoré by obiehali okolo Zeme sa neučí, aj keď ich je prekvapivo dosť. Keďže malých asteroidov je vo vesmíre veľké množstvo, je celkom prirodzené, že sa vyskytujú aj pri našej planéte. Väčšina z nich však iba okolo preletí alebo zhorí v atmosfére. Aj preto je objav nového minimesiaca mimoriadne zaujímavý.

Tím astronómov z programu financovaného NASA, nazvaného Catalina Sky Survey, zachytil zvláštny objekt označený ako 2020 CD3. Ako informuje portál Science Alert, ide pravdepodobne o malý kúsok uhlíkatej horniny s priemerom od 1,9 do 3,5 metra. Pozorovanie jeho trajektórie však naznačuje, že je na obežnej dráhe Zeme asi už tri roky.

Niečo medzi práčkou a malým autom

Keďže ho Zem svojou gravitáciou pritiahla k sebe a on okolo nej obieha, môžeme ho nazvať „mesiacom“, aj keď vzhľadom na jeho rozmery, ktoré by sme mohli prirovnať ako niečo medzi „práčkou a malým autom“, je to skôr minimesiac.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

Ako sme spomínali v úvode, okolie Zeme je relatívne rušné miesto. Okolo nej prelietava množstvo malých asteroidov, ktoré niekedy Zem svojou gravitáciou zachytí a tie sa buď zrútia do atmosféry, kde zhoria alebo chvíľu obiehajú okolo Zeme, no potom sa vychýlia a letia ďalej vesmírom.

Veľký problém je s ich identifikáciou, najmä kvôli malým rozmerom. Ešte ťažšie je ich presne zamerať a zistiť, či sa skutočne stanú „mesiacmi“ alebo len niekoľkokrát obehnú okolo Zeme a potom sa vyberú iným smerom. Aj preto je objav 2020 CD3 taký výnimočný.

Všetko má svoj koniec

Ak ste si mysleli, že teraz sa budú prepisovať učebnice a budeme sa učiť aj o „minimesiaci“, tak vás sklameme. Podľa výpočtov jeho trajektórie by mal opustiť obežnú dráhu Zeme do apríla 2020. Samozrejme, simulácia sa môže ešte mýliť a 2020 CD3 v spoločnosti Zeme pobudne ešte nejaký čas.

Here’s an animated GIF of our new mini-moon 2020 CD3, discovered by @WierzchosKacper. Rotating frame keeps the Earth/Sun line stationary. Orbital elements courtesy of IUA MPEC. https://t.co/dok3jn3G9hhttps://t.co/x1DXWLq2vm pic.twitter.com/O3eRaOIYjB — Tony Dunn (@tony873004) February 26, 2020

Astronómovia sú však z minimesiaca nadšení, keďže im poskytuje priestor na jeho skúmanie a správanie sa. Avšak, ak je simulácia správna, tak čas na jeho skúmanie sa rýchlo kráti.