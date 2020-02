Ako na nás vplýva spln Mesiaca? Tieto odpovede by ste možno nečakali

Niektoré napríklad hovoria, že v istej fáze mesiaca by si človek nemal strihať vlasy, iní zas veria, že Mesiac má moc človeka premeniť na príšeru. Nuž, na vlka sa zrejme nezmeníte, ako však Mesiac vplýva na náš spánok či mentálny stav?

Mesiac je odpradávna opradený záhadami

Mesiac je už od nepamäti opradený mnohými záhadami a ľudia mu vždy pripisovali magické sily. Mýty týkajúce sa Mesiaca sú súčasťou kultúry rovnako, ako povery týkajúce sa čarodejníc či iných magických stvorení. Hovorí sa napríklad, že isté fázy Mesiaca spôsobujú námesačnosť, že sa človek za splnu môže zmeniť na vlkolaka a niektorí dokonca veria, že zapríčiňuje epileptické záchvaty. Najčastejšie sa v súvislosti s poverami skloňuje spln Mesiaca, prípade fáza novu.

Tým, či Mesiac dokáže človeka ovplyvniť, prípadne ako, sa vedci zaoberajú už desaťročia a v názoroch sa mnohí nezhodujú. Niektorí vedci vplyv Mesiaca na myseľ či telo človeka úplne vylučujú, ďalší zas trvajú na tom, že Mesiac na nás predsa len vplýva, nie je však jednoduché nájsť presné vedecké nástroje a metódy, ktoré by to mohli preukázať.

Vedci skúmali takmer všetko. Zaujímali sa napríklad nielen o to, či môže spln Mesiaca vyvolať epileptický záchvat, ale skúmali aj spojitosť medzi rôznymi fázami Mesiaca a nepríčetnosťou, zvýšenou agresivitou a kriminalitou, zvýšeným počtom srdcových infarktov, vyšším počtom samovrážd, hospitalizácii a zaoberali sa dokonca aj tým, či jednotlivé fázy Mesiaca spôsobujú zmeny v pôrodnosti. Ani jednu z týchto hypotéz sa však doteraz nepodarilo overiť.

Môže spln Mesiaca vyvolať epilepsiu?

Súvislosť medzi fázami Mesiaca a epilepsiou skúmali vedci napríklad v roku 2004, mnohí pacienti totiž veria, že práve spln Mesiaca môže u nich epileptický záchvat vyvolať. Výsledky štúdie boli publikované v časopise Epilepsy & Behavior, napriek snahe však vedci žiaden súvis nájsť nedokázali. Myslia si, že ide skôr o pozostatok mýtu, v rámci ktorého ľudia verili, že epilepsiu u ľudí vyvolávajú zámerne čarodejnice a tie sa pri svojich kúzlach mali spoliehať práve na fázy Mesiaca.

Čo sa týka súvislosti medzi fázami Mesiaca a psychiatrickými ochoreniami, aj v tomto prípade si vedci myslia, že ide len o pozostatky stredovekých mýtov. V roku 2014 bola v časopise ISRN Emergency Medicine publikovala štúdia. Tá skúmala, koľko pacientov prijalo psychiatrické oddelenie vždy medzi šiestou hodinou večer a šiestou hodinou ráno.

Ukázalo sa, že neexistuje štatisticky významný rozdiel medzi tým, koľko ľudí sa na psychiatrickom oddelení ocitlo počas splnu, či počas ktorejkoľvek inej fázy Mesiaca. Rovnako sa nepodarilo potvrdiť ani súvis medzi ktoroukoľvek fázou a agresívnym správaním smerovaným voči iným ľuďom či voči sebe samému. Nie je teda pravdepodobné, že by počas splnu dochádzalo k vyššiemu počtu krádeží, agresívnych útokov či samovrážd.

Dokazuje to napríklad výskum z roku 2019. Švajčiarski a americkí vedci zhromaždili údaje takmer 18 000 ľudí, pričom údaje zbierali na 15 rôznych psychiatrických oddeleniach a výskum trval dlhých 10 rokov. Nič však nenaznačovalo, že by sa počas splnu Mesiaca správali ľudia agresívnejšie.

Vedci sa však domnievajú, že Mesiac predsa len nie je celkom bez vplyvu, ľudia totiž boli citliví najmä v minulosti, konkrétne v čase, keď ulice ešte neboli osvetľované pouličnými lampami. V tom čase sa mohlo stať, že Mesiac v splne svietil príliš jasne, následkom čoho ľudia nemohli spať. To mohlo viesť k spánkovej deprivácii a ďalším ťažkostiam, napríklad k nezvyčajným výkyvom nálad.

Opäť sú to však len hypotézy, ktoré vedci nedokážu potvrdiť, ani vyvrátiť. Len v jednom výskume spali skúmaní jedinci počas splnu Mesiaca menej, aj keď ho nevideli. Vedci zistili, že ľuďom trvalo v priemere o päť minút dlhšie, kým zaspali, celkovo spali o 20 minút menej a dopriali si v priemere o 30 percent menej hlbokého spánku. Experiment však nebol opakovaný a vplyv Mesiaca na spánkový cyklus človeka tak ostal nepotvrdený.

Spíme kvôli splnu Mesiaca menej?

Okrem toho, obloha je dnes plná svetelného smogu. Je teda veľmi nepravdepodobné, že by nás zásadným spôsobom ovplyvňoval samotný svit Mesiaca v akejkoľvek fáze. Ak by teda na nás Mesiac predsa len vplýval, muselo by to byť spôsobené jeho gravitačným pôsobením. To spôsobuje výkyvy v magnetickom poli Zeme, na čo môžu byť niektorí jedinci citliví.

Ďalšia z hypotéz tvrdí, že Mesiac ovplyvňuje príliv a odliv v mori a keďže viac ako polovica ľudského tela je tvorená vodou, musí Mesiac ovplyvňovať aj vodu nachádzajúcu sa v ľudskom tele. Opäť však ide o mylný predpoklad. Na tvorbe prílivu a odlivu sa totiž podieľajú zároveň Mesiac aj Slnko a tieto javy sú spôsobené okrem iného odlišným pôsobením gravitácie. Na boku telesa, v tomto prípade Zeme, totiž pôsobí gravitácia ináč ako na jeho povrchu.

Nedá sa však povedať, že by Mesiac ovplyvňoval vodu v ľudskom tele. Okrem toho, príliv a odliv sa opakujú dvakrát denne, čo by znamenalo, že ak by nás mal vplyv Mesiaca vychýliť z rovnováhy kvôli vode nachádzajúcej sa v našom tele, dialo by sa tak aspoň dvakrát denne, čo by sme zrejme postrehli aj bez zásahu vedcov.

Mesiac vám otehotnieť nepomôže, nespôsobí ani infarkt

Odborníci sa domnievajú, že za prípadné pociťované zmeny je zodpovedné skôr Slnko a nie Mesiac. Niektoré štúdie tvrdia, že solárna aktivita dokáže ovplyvniť elektrický potenciál v bunkách v mozgu a aj v srdci, následkom čoho sa zvyšuje počet srdcových infarktov, mozgových príhod, epileptických záchvatov a niektorí dokonca tvrdia, že pribúda aj viac samovrážd. Opäť však ide len o domnienky, ktoré sa vedcom zatiaľ nepodarilo overiť.

Na Mesiac sa ľudia spoliehajú v mnohých záležitostiach ešte aj dnes. Niektorí napríklad veria, že zosúladenie ženského menštruačného cyklu s fázami Mesiaca môže žene pomôcť otehotnieť. Existujú dokonca aj mobilné aplikácie, ktoré majú pomôcť dokonalý súlad dosiahnuť. Neexistuje však vedecký dôkaz, ktorý by potvrdil, že v niektorej z fáz Mesiaca je žena plodnejšia a otehotnie rýchlejšie.

Vedci sa domnievajú, že aj keď je človek rozumným stvorením, potrebuje veriť, že na nás pôsobí akási vonkajšia sila. Čiastočne sa tak zbavujeme zodpovednosti za vlastné konanie a dúfame, že sa vysvetlí pôsobením Mesiaca.