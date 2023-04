Okolo Zeme preletí najnebezpečnejší asteroid v roku 2023. Už o pár hodín bude k nám najbližšie

Asteroid má veľkosť v priemere až 719 metrov, čo je podľa iMeteo pre ilustráciu dĺžka viac ako dvoch Eiffelových veží. K našej planéte sa bude tento objekt približovať rýchlosťou 63 185 km/h a najbližšie sa k nám dostane už vo štvrtok 13. apríla v noci, jednu minútu pred jedenástástou hodinou.

Minie nás tesne

Od Zeme bude aj tak vzdialený 4,6 milióna kilometrov, čo z astronomického hľadiska ale znamená minie našu planétu len veľmi tesne.

Podľa NASA ide o najnebezpečnejší asteroid v tomto roku, keďže asteroidy tejto veľkosti a malej vzdialenosti prelietajú okolo Zeme len približne raz za rok.

Ak by zasiahol Zem, mal by devastačné následky

Asteroid 2012 KY3 bude viditeľný aj na nočnej oblohe, no na jeho pozorovanie bude potrebný ďalekohľad. Asteroid by v prípade kolízie spôsobil na našej planéte devastačné následky, najmä ak by zasiahol obývanú oblasť sveta. NASA však ubezpečuje, že takýto hrôzostrašný scenár s určitosťou nehrozí.

Tento asteroid je zároveň jedným z troch najväčších, ktoré v tomto roku preletia okolo planéty Zem.