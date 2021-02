Okolo Zeme čoskoro preletí jeden z doposiaľ najväčších asteroidov. Pre ľudstvo predstavuje hrozbu

Okolo Zeme by totiž mal preletieť doteraz najväčší zaznamenaný asteroid a tento rok to bude zároveň aj najrýchlejší objekt, ktorý nás tesne minie. Podľa vedcov predstavuje meteorit pre život na Zemi potenciálnu hrozbu.

Do kalendára si zaznačte 21. marec

Ako informuje portál LAD Bible, už čoskoro by mal okolo Zeme preletieť doteraz najväčší zaznamenaný asteroid. Objekt s názvom 2001 FO32 by sa k nám mal podľa astronómov priblížiť 21. marca. Je to jeden z mnohých objektov, ktoré sa nachádzajú blízko Zeme a krúžia po obežnej dráhe okolo Slnka. Okrem toho, je to zároveň aj jeden z najrýchlejších asteroidov, ktorý okolo Zeme tento rok preletí.

Nebojte sa však, na koniec sveta sa s veľkou pravdepodobne chystať nemusíte. Podľa NASA sa na obežnej dráhe nachádza približne 25-tisíc identifikovaných asteroidov a komét. Z toho odhadom 2 100 môže pre Zem predstavovať potenciálnu hrozbu.

Ako informuje Newsweek, za nebezpečné sa považujú najmä tie asteroidy, ktoré sa počas svojej púte okolo Slnka k Zemi priblížia na vzdialenosť menšiu ako je 7,5 milióna kilometrov. Ďalšou podmienkou je, že objekt musí merať v priemere viac ako 140 metrov. Podstatná je však vzdialenosť od Zeme. To, že sa asteroid priblíži k obežnej dráhe Zeme, neznamená, že do nej aj narazí. Nie je však na škodu každý takýto objekt pozorne sledovať. Gravitačné pôsobenie planéty totiž môže obežnú dráhu asteroidu pozmeniť.

Na koniec sveta sa chystať nemusíte

Ako informuje CNEOS, centrum, ktoré skúma objekty približujúce sa k Zemi, aj keď 2001 FO32 spĺňa podmienky, pre vedcov je zaujímavý skôr preto, lebo z blízka ho môžu ľahšie študovať. Cieľom vedcov je mať možnosť študovať asteroidy ideálne aj niekoľko desaťročí, aby tak mohli sledovať, ako sa mení a vyvíja ich obežná dráha. NASA odhaduje, že asteroid 2001 FO32 meria v priemere niečo okolo 0,7 až 1,5 kilometra.

Vedci si myslia, že v minulosti už do Zeme asteroid takmer istotne narazil. Ak aj nie celý asteroid, tak aspoň jeho úlomky. Práve táto udalosť zrejme zohrala významnú úlohu v evolúcii našej planéty. Zatiaľ však astronómovia zmapovali približne 95 % objektov, ktoré by život na Zemi mohli teoreticky ohroziť a zdá sa, že žiaden katastrofický scenár nám nehrozí. Šance, že v najbližšom storočí do Zeme narazí asteroid, ktorý by mohol znamenať reálnu hrozbu, sú minimálne a blížia sa k nule.