Misia NASA bola úspešná. Sonde Osiris-Rex sa zrejme podarilo odobrať vzorky asteroidu

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) predpokladá, že sa misii sondy Osiris-Rex úspešne podarilo odobrať vzorky z asteroidu Bennu.

Informuje o tom spravodajský portál BBC, citujúc profesora Danteho Laurettu z Arizonskej univerzity v Tucsone. “Ozaj sme tam narobili dosť neporiadok,” skonštatoval spokojne po tom, ako si prezrel prvé fotografie, ktoré sonda poslala na Zem.

