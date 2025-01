Oficiálne začalo prímerie v pásme Gazy. Vládu v Izraeli na protest opúšťajú niektorí ministri

V Pásme Gazy v nedeľu o 11.15 h miestneho času (10.15 h SEČ) vstúpila do platnosti dohoda o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Dohoda, ktorá sa bude realizovať v troch fázach, umožní státisícom vysídlencom z Gazy vrátiť sa do svojich domovov a zaručí prísun humanitárnej pomoci. Izraelské sily sa taktiež z Pásma Gazy začnú postupne sťahovať.

O prímerí informuje TASR podľa správy agentúry AP a stanice BBC.

Dohodnuté prímerie malo začať v nedeľu o 8.30 h miestneho času (7.30 h SEČ). Necelú hodinu pred jeho začiatkom však kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua oznámila, že prímerie sa nezačne, pokiaľ Hamas neposkytne zoznam rukojemníkov, ktorí majú byť prepustení. Palestínska militantná skupina uviedla, že dôvodom oneskorenia odovzdania zoznamu mien sú „technické problémy“.

K dohode mohlo prísť skôr

Dohodu sprostredkovali Spojené štáty, Katar a Egypt po dlhých rokovaniach, ktoré trvali niekoľko mesiacov. Potvrdili ju sprostredkovatelia v stredu večer. V piatok dohodu schválil izraelský bezpečnostný kabinet a následne aj izraelská vláda.

Izraelský bezpečnostný kabinet mal o dohode rokovať už vo štvrtok. Kancelária premiéra Benjamina Netanjahua však oznámila odloženie stretnutia. Ako dôvod uviedla, že Hamas nedodržal časti dohody dosiahnutej sprostredkovateľmi a Izraelom v snahe vynútiť si ústupky na poslednú chvíľu.

Hamas toto obvinenie odmietol. V čase, keď o dohode hlasoval izraelský bezpečnostný kabinet, Hamas uviedol, že prekážky, ktoré vznikli v súvislosti s podmienkami dohody o prímerí v Pásme Gaze, sú vyriešené.

Tri fázy dohody

V prvej fáze Hamas v priebehu 42 dní prepustí 33 rukojemníkov. Podľa stanice Sky News budú prepustené všetky ženy vrátane vojačiek, deti a muži starší ako 50 rokov. Izrael prepustí 990 až 1650 palestínskych väzňov a zadržaných osôb.

Dosluhujúci americký prezident Joe Biden uviedol, že počas tejto fázy sa izraelské jednotky stiahnu zo všetkých obývaných oblastí Pásma Gazy. Počas tohto obdobia by sa podľa Bidena mohli Palestínčania vrátiť do svojich domovov, informuje BBC.

Palestínsky predstaviteľ, ktorý sa zúčastnil na rokovaniach v katarskej Dauhe oznámil, že polícia Hamasu bude riadiť presun vysídlených osôb z juhu Pásma Gazy na sever, pričom sa bude vyhýbať blízkosti izraelských síl.

Počas tejto fázy sa zvýši aj objem dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, do ktorej budú môcť denne vstúpiť stovky nákladných áut, a obnovia sa nemocnice, kliniky a pekárne.

Médiá podporujúce hnutie Hamas v nedeľu ešte pre začiatkom prímeria uviedli, že v južnej časti Pásma Gazy sa izraelské sily začali sťahovať z mesta Rafah hraničiaceho s Egyptom do tzv. filadelfského koridoru pozdĺž hranice s Egyptom.

Šestnásty deň prvej fázy sa začnú rokovania o druhej fáze dohody, ktorá by mala zahŕňať prepustenie všetkých zostávajúcich rukojemníkov vrátane izraelských vojakov. Zároveň by mal Izrael úplne stiahnuť svoje jednotky z Pásma Gazy.

Tretia a záverečná fáza zahŕňa obnovu palestínskej enklávy a odovzdanie zvyšných tiel rukojemníkov. Na túto úlohu budú dohliadať Egypt, Katar a OSN.

Izraelskí členovia vlády sú nespokojní

Nesúhlas s dohodou vopred avizovali viacerí krajne pravicoví ministri v Netanjahuovej vláde. Izraelský krajne pravicový minister verejnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir preto v nedeľu podal demisiu. Spolu s Ben-Gvirom podali demisiu aj ďalší dvaja ministri.

Odchádzajúci ministri vo vyhlásení uviedli, že „od toto momentu nie je strana Židovská sila (Ocma jehudit) členom vlády“. Ben-Gvir v liste adresovanom premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi uviedol, že jeho „dohoda o kapitulácii pred terorizmom, prekračuje všetky ideologické červené línie“. Prímerie je podľa neho „úplným víťazstvom pre terorizmus“.

Ben-Gvir ešte pred schválením dohody o prímerí medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy pohrozil, že jeho strana vystúpi z vládnej koalície. Dohodu, ktorú v stredu oznámili sprostredkovatelia, označil za „nezodpovednú“. Poukázal najmä na bezpečnostné riziká spojené s prepustením palestínskych väzňov, ktorých označil za teroristov.