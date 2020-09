Odsúdili učiteľku, ktorá otrávila 25 detí v škôlke rannou kašou. Chcela sa pomstiť kolegyni

Celý incident sa udial ešte minulý rok v marci a šokoval celý svet. Učiteľka, ktorá otrávila 25 detí pozná svoj trest.

Deti ráno jedli kašu, ktorú im pripravila učiteľa Wang Yun. Do jedla im predtým prisypala dusitan sodný, pretože sa chcela pomstiť kolegyni, informuje BBC. Učiteľku odsúdili na smrť. Celý prípad sa odohral v meste Jiaozuo, kde v jedno ráno previezli do nemocnice škôlkarov, ktorí upadávali do mdlôb a zvracali. Lekári mali okamžite podozrenie na otravu.

Súd označil učiteľku za “brutálnu a opovrhnutiahodnú”. Učiteľky sa údajne nevedeli zhodnúť, ako budú k deťom pristupovať. Súd rovnako uviedol, že to nebolo prvýkrát, kedy učiteľka tento jed použila. V minulosti takto otrávila svojho manžela, ktorý našťastie otravu dusitanom sodným prežil. Jedno z otrávených detí však to šťastie nemalo a po 10 mesiacoch v nemocnici zomrelo. Rozsudok smrti sa v Číne vykonáva smrtiacou injekciou alebo zastrelením.