Odsúdili ich na doživotie napriek nedostatku dôkazov. Bratov obvinených z vraždy prepustili po 25 rokoch

Je ťažké predstaviť si bezmocnosť, ktorú cíti človek, ktorý bol falošné obvinený z ťažkého zločinu. Kvôli falošnému obvineniu sa do väzenia dostali aj bratia George a Melvin. Až po 25 rokoch súd konečne uznal, že sa mýlil a prepustil ich na slobodu.

Z vraždy boli obvinení napriek chýbajúcim dôkazom

Bratia DeJesusovci boli v roku 1995 falošne obvinení z vraždy rodinnej priateľky Margaret Midkiffovej, ktorú nikdy nespáchali. Po 25 rokoch, ktoré strávili za mrežami, sa však George a Melvin konečne dostali na slobodu, píše portál The Guardian.

Sudkyňa Martha Anderson sa im za vykonanú neprávosť ospravedlnila. Priznala, že bratov systém obral o 25 rokov života, ktoré im už nikto nikdy nevráti. Samozrejme, ihneď po prepustení sa George a Melvin zvítali so svojou rodinou. Keď sa do väzenia dostali, boli v podstate ešte deti, teraz sú to však už dospelí muži. No najmä sú slobodní.

Zatiaľ sa ešte nerozhodli, čo so svojou novonadobudnutou slobodou urobia. Melvin sa vyjadril, že je vďačný svojej matke za to, že o ňom ani na jediný deň nezapochybovala. Aj vďaka nej sa nevzdával nádeje, že raz bude opäť slobodný.

Skutočný vrah má na konte aj ďalšiu vraždu a znásilnenia

Margaret Midkiffovú niekto sexuálne zneužil a napadol v jej domove v Michigane v júli v roku 1995. Na hlave mala vankúš a bola zviazaná drôtom. Keď polícia o rok neskôr skúmala vzorky DNA získané na mieste činu, tie ukazovali na Brandona Gohagena. Nenašla sa však ani jediná vzorka, ktorá by poukazovala, že by boli za ohavný zločin zodpovední bratia Melvin a George.

Gohagen sa pred súd postavil v roku 1997. Tvrdil, že DeJesusovci ho prinútili k tomu, aby Margaret sexuálne zneužil. Následne ju mali zabiť. Súd rozhodol, že bratia strávia zvyšok svojho života za mrežami. Brandon bol obvinený z vraždy druhého stupňa a zo sexuálneho napadnutia. Súd takto rozhodol napriek tomu, že Brandon konal sám a neexistoval žiaden dôkaz o tom, že by boli bratia DeJesusovci na mieste činu prítomní.

Okolo roku 1990 mal Gohagen sexuálne napadnúť najmenej 12 žien. Jednou z jeho obetí je aj 22-ročná Rosalia Brantley. Jej mŕtve telo sa v roku 1994 našlo zabalené v záclone pohodené v parku. Za jej vraždu bol Gohagen odsúdený na doživotie až v roku 2017. George a Melvin sa na slobodu dostali vďaka tomu, že súd vypočul svedkov, ktorí vypovedali v ich prospech. Okrem toho, Gohagen zlyhal počas vypočúvania, počas ktorého bol pripojený k detektoru lži.