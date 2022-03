Nemal povolený ľudský kontakt, mučili ho 24 hodín denne. Thomas Silverstein strávil na samotke rekordných 36 rokov

Už predstava, že by človek mal stráviť niekoľko rokov vo väzení, je desivá. Ešte desivejšie je však pomyslenie na to, že by mal človek roky stráviť zatvorený na samotke. Thomas Silverstein je v tomto smere držiteľom rekordu. Zatvorený väčšinu dňa sám v cele strávil neuveriteľných 36 rokov. Za čo si mimoriadne krutý trest vyslúžil?

V detstve ho šikanovali, matka ho učila, ako sa má brániť

Tak ako množstvo ľudí, ktorí skončia za mrežami, ani Thomas Silverstein nemal ľahké detstvo. Ako sa dozvedáme z portálu All That Is Interesting, už v detstve bol kruto šikanovaný, a to nielen v škole, ale aj na ulici, kde býval. Ľudia si o ňom totiž mylne mysleli, že je židovského pôvodu. Musel sa preto naučiť brániť a jeho matka bola odhodlaná naučiť ho, ako na to. Jedného z chlapcov, ktorý ho šikanoval, nasilu odviedla do dvora domu, kde Thomas býval a svojho syna prinútila, aby ho zbil.

Pri obrane teda ani náhodou neostalo. Stal sa z neho krutý, sadistický človek, ktorý neváhal inému siahnuť na život. Už v 14 rokoch ukradol auto a napadol policajta. Dostal sa do nápravného ústavu pre mládež, krátko po prepustení však začal užívať heroín. Svoju závislosť potreboval z niečoho financovať, opäť sa preto uchýlil ku krádežiam.

Do väznice pre dospelú populáciu sa prvýkrát dostal v čase, keď mal len 19 rokov – v roku 1971, a to za ozbrojenú lúpež. O 4 roky neskôr bol podmienečne prepustený, o chvíľu sa však vo väzení ocitol opäť, tentoraz aj so svojím otcom Thomasom Conwayom a bratrancom Geraldom Hoffom.

Na slobode kradol, za mrežami začal vraždiť

Práve vo väzení začal Silverstein skutočne vyčíňať. Netrvalo dlho a zavraždil prvého spoluväzňa. Obvinenie z vraždy bolo napokon zrušené, no Thomasa presunuli do väznice s prísnejšou ostrahou. Tu podľa portálu CNN na smrť dobodal ďalších dvoch väzňov a aj jedného z dozorcov. Podľa portálu Prison Legal News bodol dozorcu vlastnoručne vyrobenou zbraňou až 40-krát. Za to ho napokon v roku 1987 zatvorili na samotku, bol totiž prehlásený za príliš nebezpečného, aby mohol zvyšok svojho trestu stráviť spoločne so zvyškom bežnej väzenskej populácie.

Cela, v ktorej bol zatvorený, bola zvukotesná a navyše sa tu nikdy nezhasínali svetlá, bez ohľadu na dennú či nočnú hodinu. Podľa portálu BBC tu jasné žiarovky svietili 24 hodín denne, údajne z bezpečnostných dôvodov. Aj keď nebol bitý či fyzicky trápený, neustála izolácia a svetlo 24 hodín denne sa dajú považovať za istú formu mučenia. Každý jeden Silversteinov krok neustále monitorovali bezpečnostné kamery.

Povolené mal len 2 telefonáty mesačne, obmedzené boli aj osobné návštevy, ktoré mohol prijímať a jedlo mu stráž podávala len cez otvor vo dverách. Inak nesmel mať žiaden priamy ľudský kontakt. Von z cely ho púšťali len na hodinu denne, aby mal nejaký pohyb. V cele na samotke mal stráviť tri doživotné tresty za tri spáchané vraždy.

Bol súčasťou árijského bratstva

Podľa portálu The New York Times bol Thomas násilník, ktorý veril v nadradenosť belochov, vo väzení bol údajne aj súčasťou árijského bratstva. Práve preto sa mal údajne často dostávať do potýčok s ostatnými väzňami. Na samotke napokon strávil viac času, než ktorýkoľvek Američan v dejinách. V takmer absolútnej izolácii žil viac ako polovicu svojho života. Jeho trest rozdelil ľudí na dva tábory. Jeden z nich trval na tom, že si trest zaslúžil. Ten druhý sa zas snažil presadiť názor, že šlo o zneužitie moci a nikto by nemal v izolácii stráviť tak dlhý čas.

Wilbert Rideau, novinár a autor, ktorý strávil kvôli obvineniu z vraždy za mrežami 44 rokov už v roku 2013 pre The New York Times napísal, že Silverstein mal slúžiť ako odstrašujúci príklad. Úrady ho zneužili ako ukážku pre ostatných väzňov, aby videli, čo ich čaká, ak sa nepodriadia systému. Či už si takýto trest zaslúžil, alebo mal byť potrestaný inak, isté je, že počas takmer štyroch desaťročí, ktoré strávil na samotke, nemal s inými ľuďmi takmer žiaden kontakt.

Predstavte si, ako asi môže človek, ktorý je takmer neustále zatvorený v jednej cele, tráviť svoj čas. Pre mnohých to znie priam nepredstaviteľne. Silverstein však trávil svoje dni sledovaním televízie, písaním listov, kreslením, háčkovaním, cvičením jógy či meditovaním. V jednom z listov priateľovi, ktorý Thomas napísal v roku 2008, sa priznal, že je to horšie, ako keby ho boli zabili ihneď. Takto mal pocit, akoby bol roky pochovaný zaživa v betónovom boxe, píše CNN.

Zomrel po operácii srdca, smrť bola pre neho vykúpením

V roku 2007 dokonca Silversteinov tím advokátov podal žalobu proti väzenskému systému. Podľa nich bol jeho trest príliš krutý a neľudský, napriek tomu, čo Thomas vykonal. Takto by podľa nich nemal trpieť žiaden človek. Už roky je totiž dokázané, že trestanie samotkou môže napáchať viac škody ako úžitku. Väznice sú však preplnené, samotka je preto najjednoduchšie riešenie. Len v Spojených štátoch amerických je v súčasnosti na samotke zatvorených viac ako 80 000 väzňov.

Podľa portálu Murderpedia Silverstein tvrdil, že samotka bola (čo sa dlhodobých trestov týka) vyčlenená najmä pre väzňov, ktorí zabili väzenského dozorcu. Mala to byť odplata, istá forma mučenia. Peklo zo života tu tak urobia tým väzňom, ktorým nemôže byť uložený trest smrti. Úrady chcú, aby si väzni uvedomili, že ak budú opakovane prekračovať stanovené hranice, zaplatia vysokú cenu.

Z cely sa Thomas dostal po 36 rokoch kvôli chorobe, potreboval operáciu srdca. Krátky pobyt v nemocnici bol jeho prvý pobyt na slobode a mimo samotky, odkedy ho tam zatvorili. 11. mája v roku 2019 však Silverstein napokon vo veku 67 rokov zomrel na následky komplikácií súvisiacich so spomínanou operáciou. Stal sa človekom, ktorý strávil oficiálne na samotke rekordne dlhý čas. Podľa portálu Mirror začal Thomas pred svojou smrťou písať svoju vlastnú biografiu. V nej sa mal údajne vyjadriť, že minúty, hodiny, dni a roky neustále utekajú a on nevidí svetlo na konci tunela. Smrť preto videl ako vykúpenie, predstavovala úľavu.