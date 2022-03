Odparí ich a naveky zmiznú. Mobilné krematóriá môžu byť poslednou stanicou života ruského vojaka

Ukrajinsko-ruská vojna si vyžiadala už tisíce obetí. Aj keď ruská strana zatiaľ oficiálne minulý štvrtok priznala 533 obetí, ukrajinská strana hovorí momentálne až o 11-tisíc mŕtvych ruských vojakoch. Ani jedno číslo nie je však možné nezávisle overiť.

Spaľovanie priamo na fronte

Ruská strana sa však na nakladanie s mŕtvymi telami vojakov pravdepodobne vyzbrojila po svojom. Mala by prevádzkovať mobilné krematóriá, vďaka ktorým môžu telá mŕtvych vojakov spaľovať priamo na fronte. Tým na jednej strane môžu jednoduchšie manipulovať s číslami obetí vojny, ale tiež môžu jednoduchšie prepravovať pozostatky do vlasti.

Iná stránka je však etická, keď príbuzní dostanú iba popol, najčastejšie svojho syna či manžela a ďalšia aj psychologická, keďže na azda každého vojaka môže minimálne veľmi nepríjemne pôsobiť, keď za nimi ide pec, ktorá ich má v prípade zlyhania spáliť.

Ako informoval portál Telegraph v deň, keď už sa schyľovalo k vojne, tak minister obrany Británie Ben Wallace hovoril, že ide o desivý jav toho, ako Kremeľ vníma vojnu. O pojazdných krematóriách hovoril aj Zelenskyj vo štvrtok.

„Ak by som bol vojak a vedel, že moji generáli majú vo mňa takú malú dôveru, že ma prenasleduje pojazdné krematórium, alebo ak by som bol otec či matka dieťaťa, ktorého by som mal poslať na bojisko a vláda by si myslela, že toto je najlepší spôsob akým zakryť straty, bol by som hlboko, hlboko znepokojený,“ povedal Wallace.

Mobilné krematórium vyrába spoločnosť Tourmaline. Oficiálne nie sú určené na spaľovanie vojakov, no ide o mobilný spaľovač biologického odpadu.