Sledujeme naživo: Rusi ovládli prvé veľké mesto, Kyjevom otriasli nadránom najmenej štyri výbuchy

Vo viacerých mestách Ukrajiny aj naďalej prebiehajú boje, Rusi útočia na strategické miesta po celej krajine. Vojna trvá už ôsmy deň. Sledujte s nami vývoj konfliktu na Ukrajine.

8:25: Ukrajinským hlavným mestom Kyjev otriasli v noci na štvrtok prinajmenšom štyri silné výbuchy, bezprostredne však nebolo zrejmé, čo zasiahli. Informovali o tom ráno spravodajské stanice Sky News a BBC.

K explóziám, z ktorých videozáznam zhotovili očití svedkovia, došlo okolo 03.00 h ráno miestneho času (02.00 h SEČ). Dva výbuchy otriasli údajne centrom metropoly, zatiaľ čo ďalšie dva boli hlásené v blízkostí jednej zo staníc metra.

Výbuchy zazneli len niekoľko hodín po tom, ako v Kyjeve hlásili inú silnú explóziu, ku ktorej došlo neďaleko ukrajinského ministerstva obrany, medzi tzv. južnou železničnou stanicou a hotelom Ibis. Budova vlakovej stanice utrpela menšie škody, železničná premávka však naďalej pokračovala. Obete ani zranených z miesta nehlásili.

Výstrahy pred náletmi boli vo štvrtok vydané v mnohých častiach Ukrajiny vrátane Kyjevskej, Ľvovskej, Žytomyrskej, Ivano-frankivskej, Černihivskej a Odeskej oblasti.

8:10 Ruské vojenské sily ovládli juhoukrajinské mesto Cherson, potvrdil pre agentúru AFP miestny činiteľ. Ide o prvé veľké mesto, ktoré ruské sily dobyli, odkedy zaútočili na Ukrajinu.

„(Ruskí) okupanti sú vo všetkých častiach mesta a sú veľmi nebezpeční,“ napísal v stredu neskoro večer prostredníctvom aplikácie Telegram Gennadij Lachuta, šéf Chersonskej regionálnej správy.

7:17 Stovky ruských obrnených vozidiel smerujúcich do Kyjeva sa podľa hovorcu amerického ministerstva obrany Johna Kirbyho zastavili. Referuje o tom spravodajský web BBC.

„Podľa našich najlepších odhadov neurobili za posledných 24 až 36 hodín žiadny významný pokrok,“ povedal Kirby na stredajšom brífingu v Pentagone. Povedal, že oneskorenie môže byť spôsobené tým, že sa sily preskupujú a prehodnocujú, ako dohnať stratený čas.

Neoverené správy naznačujú, že vojakom dochádza palivo a potraviny. Predstavitelia z regiónov, kadiaľ prechádzala ruská armáda, tvrdili, že ruskí vojaci prehľadávajú supermarkety, pretože im došli zásoby jedla, ktoré im poskytla armáda.

7:08 Do nemocnice v bieloruskom Mazyre od pondelka hromadne privážajú množstvo zranených ruských vojakov. Prezradil to tamojší nemenovaný lekár. „Dúfam, že ma nezavrú za to, že som to zdieľal,“ povedal.

Aj keď Kremeľ tvrdí, že na Ukrajine utrpel iba minimálne vojenské straty, obyvatelia Mazyru a lekári potvrdili, že v utorok večer prišlo k zadnému vchodu nemocnice sedem sanitiek veľkosti autobusu. Tie priviezli ruských vojakov zranených v bojoch okolo Kyjeva, kde ruský postup narazil na silný odpor Ukrajincov.

6:52 Na Ukrajine naďalej trvajú boje po celej krajine. Britské ministerstvo obrany uviedlo, že Mariupoľ, veľké mesto na pobreží Azovského mora, bolo obkľúčené ruskými silami. Tamojší starosta Vadim Bojčenko pre agentúru Interfax povedal, že útoky na Mariupoľ boli ukrutné. „Nemôžeme ani vziať ranených z ulíc, z domov a bytov, keďže ostreľovanie neprestáva,“ povedal.

Ozbrojené sily ruského prezidenta Vladimira Putina tvrdia, že úplne ovládli Cherson, čo by z neho urobilo najväčšie mesto, ktoré doteraz počas invázie padlo.

Vysoký predstaviteľ obrany USA to spochybnil. „Podľa nás je Cherson do značnej miery sporné mesto,“ povedal pod podmienkou anonymity. Zelenského úrad pre agentúru AP uviedol, že nemôže komentovať situáciu v Chersone, kým boje stále pokračujú.

Starosta Chersonu Ihor Kolychajev však uviedol, že ruskí vojaci vstúpili do mesta a prišli do budovy mestskej správy. Povedal, že ich požiadal, aby nestrieľali na civilistov a umožnili posádkam zbierať telá z ulíc. „V meste nemáme žiadne ukrajinské sily, iba civilistov a ľudí, ktorí tu chcú žiť,“ uviedol vo vyhlásení na Facebooku.

Kolychajev povedal, že Cherson zachová prísny zákaz vychádzania od 20:00 do 6:00 a obmedzí dopravu do mesta na dodávky potravín a liekov.

Mesto bude tiež vyžadovať, aby sa ľudia vonku zdržiavali maximálne po dvoch, poslúchali príkazy zastaviť a „neprovokovali ruské jednotky“. „Vlajka, ktorá nad nami veje, je ukrajinská,“ napísal. „A aby to tak zostalo, musia sa dodržiavať tieto požiadavky.“

5:30 V mnohých ruských mestách sa aj v stredu konali protivojnové protesty, na ktorých ľudia vyjadrili svoj nesúhlas s ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu. Ruská polícia v stredu zadržala na týchto protestoch v 34 ruských mestách celkovo 782 ľudí. TASR o tom informuje na základe webového portálu ľudskoprávnej skupiny OVD-Info a správy televízie CNN.

Najviac ľudí zadržali v stredu v druhom najväčšom ruskom meste Petrohrad, a to najmenej 355. Podľa denník The Guardian na protivojnovom proteste v Petrohrade zadržali ruské bezpečnostné zložky zrejme aj známu ruskú aktivistku a umelkyňu, ktorá počas druhej svetovej vojny prežila blokádu Leningradu, Jelenu Osipovovú.

Video, ktoré zachytáva, ako príslušníci polície odvádzajú túto 77-ročnú ruskú aktivistku, ktorá v rukách drží protivojnové a protinukleárne plagáty, z davu, má na internete už vyše 3,7 milióna zhliadnutí. Na videu tiež možno vidieť ako ľudia vyjadrujú nesúhlas so zadržaním tejto ženy.

4:09 Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v noci na štvrtok uviedol, že od začiatku ruskej invázie ušlo z Ukrajiny pred vojnou už milión ľudí. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide zrejme o najrýchlejšie stúpajúci počet ľudí utekajúcich z jednej krajiny v tomto storočí.

3:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na štvrtok uviedol, že jeho krajine sa podarilo prekaziť „zákerné“ plány Ruska, pričom vyzdvihol „hrdinský vzdor“ ukrajinskej armády a obyvateľstva voči ruskej invázii. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a televízie CNN.

„Sme národ, ktorý zmaril plány nepriateľa za týždeň. Plány, ktoré sa písali roky – zákerné plány, plné nenávisti voči našej krajine, našim ľudom,“ uviedol Zelenskyj vo videu zverejnenom na jeho účtoch na sociálnych sieťach.

Ukrajinský líder uviedol, že „úprimne“ obdivuje „hrdinský vzdor“ miest, ktoré odolali postupu ruských vojsk.

„Stále viac okupantov uteká od nás, od vás späť do Ruska… Naša armáda, naša pohraničná stráž, naša územná obrana a dokonca aj obyčajní farmári každý deň zajmú príslušníka ruskej armády. Každý zajatec pritom povie jedno, že nevie prečo tu sú… morálka nepriateľa neustále klesá,“ vyhlásil Zelenskyj, podľa ktorého sú ruskí vojaci len „zmätené a zneužité deti“.

Ukrajinský prezident ďalej uviedol, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zahynulo už približne 9000 ruských vojakov. Toto tvrdenie však nie je možné overiť, keďže Moskva takmer vôbec nezverejňuje údaje o počte padlých vojakov, upozorňuje AFP.

„Naša armáda spraví všetko preto, aby úplne zlomila nepriateľa,“ vyhlásil ukrajinský líder.

1:07 Americké ministerstvo obrany v noci na štvrtok oznámilo, že presunie na iný termín plánovaný test jadrovej balistickej strely, aby sa Spojené štáty vyhli akémukoľvek nedorozumeniu v súvislosti s rozhodnutím ruského prezidenta Vladimira Putina uviesť ruské jadrové sily do stavu pohotovosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP a televízie CNN.

