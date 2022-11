Odkladáte ráno budík po tom, čo vás zobudí a ešte si zdriemnete? Vedci sa pozreli na to, čo to s vami vlastne robí

Kým niektorí ľudia nemajú problém s ranným vstávaním a dokonca nepotrebujú na prebudenie ani budík, iní zase potrebujú mať nastavených hneď niekoľko budíkov, aby sa im podarilo vôbec vstať. Čo však s nami robí to, ak si budík odkladáme?

Ako prebieha vaša ranná rutina? Ako píše portál Science Alert, až 57 % ľudí sa z postele nedostane skôr, ako po zazvonení druhého či aj tretieho budíka.

Vstávanie a budenie

Vedci z University of Notre Dame v americkom štáte Indiana v štúdii publikovanej v časopise Sleep skúmali 450 dobrovoľníkov, dospelých ľudí pracujúcich na plný úväzok. Tí vypĺňali denné dotazníky a prieskumy, pričom boli tiež vybavení nositeľnými zariadeniami na monitorovanie spánku.

Zatiaľ čo vedci a odborníci z oblasti medicíny dlhodobo neodporúčajú odkladanie vstávania a používanie tlačidla odložiť, to, ako často a prečo to robíme, ostáva neprebádané.

Nie sú dôkazy o škodlivosti

Ako uvádza vo vyhlásení jeden z autorov štúdie Aaron Striegel, väčšinu z toho, čo vieme o zdriemnutí po budíku, pochádza z údajov o spánku, strese alebo príbuznom správaní.

„Budíky, smartfóny, všetky majú tlačidlá odloženia budenia. Lekári sú vo všeobecnosti proti používania odkladania budíka, ale keď sme sa pozreli bližšie, aké tvrdenia k tomu existujú, žiadne sme nenašli,“ píše.

Štúdia chcela zistiť, či je naozaj horšie, keď si budík po zazvonení odkladáme, alebo sa zobudíme po prvom zazvonení. Podľa toho, čo zistili, je síce lepšie sa zobudiť po prvom zazvonení, avšak ani odloženie prebudenia na druhé či tretie zobudenie nespôsobuje zásadný problém.

Problémom je málo spánku

„Ak potrebujete budík, pretože trpíte nedostatkom spánku – to je ten problém,“ píšu vedci. Keď sa totiž ľudia v štúdii budili prirodzene, bez potreby budíka, tak spali dlhšie a konzumovali menej kofeínu.

Keď sme schopní spať tak dlho, ako chceme, telo zažije stresovú reakciu tesne pred prebudením. Táto fyziologická reakcia prispieva k tomu, že sa jednotlivec cíti bdelý, keď sa prebudí. Narušenie prirodzených spánkových cyklov budíkom môže viesť k tomu, že sa človek cíti unavený a omámený.

Budenie sa na druhý či tretíkrát nemusí byť zlé

„Prebudenie sa počas fázy REM spôsobí, že mozog je na ceste k prebudeniu. Hladiny hormónov cirkulujúce v tomto štádiu sú iné, ako keď sa nachádzate v hlbokom spánku,“ uvádza hlavný autor štúdie Stephen Mattingly.

Podľa vedcov je ale potrebný ešte ďalší výskum na pochopenie potenciálnych negatívnych zdravotných dopadov zdriemnutia po budíku. Zhodujú sa však, že najlepšou radou je, aby každý spal toľko, koľko jeho telo potrebuje.

„Ak si po budíku ešte zdriemnete a až potom sa zobudíte a budete napríklad ostražitejší, keď si sadnete za volant, je to výhodné a užitočné. Ak to zníži vašu potrebu konzumovať kofeín, tiež je to dobré. Nemôžeme zdriemnutie označiť jednoznačne za niečo zlé, rovnako ako stres. Aj ten je do určitej miery dobrý, a tak môžu nastať prípady, kedy je odloženie budíka a zobudenie sa na jeho druhé či tretie zazvonenie v skutočnosti prospešné,“ uvádzajú autori na záver.