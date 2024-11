Ste tu aj za 43 eur, za noc zaplatíte od 12 eur: Tento skrytý klenot je ideálny na dovolenku v decembri

Po období letných dovoleniek už niet chýru ani slychu a ďalšia horúca sezóna je v nedohľadne. No ak túžite vyraziť na zaujímavý výlet aj v tomto období, máme pre vás jeden tip. A možno až netradičný.

Za vianočnými trhmi sa vám oplatí vycestovať napríklad k našim poľským susedom, pretože ako sa ukázalo, práve trhy v Krakove sa tešia medzi Slovákmi popularite. Ak obľubujete lyžovačku, možno vás láka vyraziť do Rakúska, alebo dokonca do Talianska. Napadlo vám však niekedy vyraziť do takého Talinu?

Ocitol sa medzi top destináciami tejto zimy

Hlavné mesto Estónska stojí za to navštíviť, aj keď ste ho možno doteraz nemali na svojom cestovateľskom zozname. Potvrdil to aj prestížny Lonely Planet, ktorý Talin zaradil na prvú priečku najlepších miest, ktoré môžete počas tejto zimy navštíviť.

Magazín odporúča Talin práve pre atmosféru vianočných trhov, ktorú tu môžete načerpať. Spomína, že pohľad na opevnené Staré mesto po tom, ako ho zahalí biela pokrývka, skutočne stojí za to. Nechýba nádherná vianočná výzdoba a zvuk kolied, za prítomnosti ktorého môžete okúsiť miestne dobroty.

Letenky za príjemné ceny

Keď sme vás nalákali, možno vás zaujíma, ako sa do tohto estónskeho klenotu dostať. Jednosmerne si z Viedne to Talinu počas decembra zaletíte od 43 eur, a to v termíne 7. decembra. Spiatočné letenky na december sme našli napríklad v cenovke 75 eur. Za túto sumu odletíte v spomínaný dátum a vrátite sa 13. decembra.

Ak sa snažíte cestovať v rámci nízkeho budgetu, možno vás poteší, že sa tu ubytujete už od pár eur na noc. Najlacnejšie ponuky na december sme objavili od 25 eur pre dve osoby, čo vychádza na 12,50 eura na jedného. Do 50 eur na noc máte na výber z viacerých možností.