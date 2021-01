Odhalili zriedkavý fenomén prenosu rakoviny z matky na dieťa. Novorodenec pri pôrode vdýchne zhubné bunky

Liečba rakoviny je často veľmi otázna a jej priebeh býva v niektorých prípadoch veľmi nevyspytateľný. Nie je preto nič zvláštne, že vedci a lekári sa neúnavne zaoberajú výskumom rôznych typov rakoviny. Odhalili napríklad aj to, že k prenosu rakoviny z matky na dieťa prichádza iba v dvoch z milióna prípadov, a to v mimoriadne zriedkavých prípadoch, keď sú choré bunky dodávané pomocou placenty dieťaťu.

Nie je to však jediný spôsob, ako môže matka s rakovinou nevedomky infikovať svoje dieťa, informuje portál Science Alert. V novej prípadovej štúdii z Japonska uverejnenej v odbornom časopise The New England Journal of Medicine opisujú lekári vaginálny prenos rakovinových buniek od matky s rakovinou krčka maternice v okamihu pôrodu.

Rakovina prechádzajúca do pľúc

“Teoreticky je možný aj prenos nádoru z pôrodných ciest na dieťa počas vaginálneho pôrodu,” vysvetľujú vedci pod vedením pediatrického onkológa Ayumu Arakawu z Národného centra rakoviny v Tokiu. Dodávajú, že ak má matka rakovinu krčka maternice, dieťa môže byť vystavené pôsobeniu nádorových buniek a tie prichádzajú až do pľúc dieťaťa.

This is how the mother’s tumor cells were delivered to the baby’s lungs at birth. pic.twitter.com/8r8xXKcb4Q — Takashi [email protected] Cancer Ctr, Japan (@TakashiKohno2) January 7, 2021

Zdá sa, že doteraz neznámy spôsob prenosu rakoviny – vdýchnutie pri prvých nádychoch dieťaťa, je zodpovedný za dva spolu nesúvisiace prípady detskej rakoviny pľúc diagnostikovanej u dvoch pacientov – chlapcov vo veku 23 mesiacov a 6 rokov. U mladšieho pacienta sa objavil kašeľ a u staršieho to bola bolesť na hrudníku.

Komplikovaná liečba im pomohla

V oboch prípadoch CT odhalilo zhubné nádory v pľúcach a aj keď sa ich podarilo úspešne vyliečiť, nebolo to vôbec jednoduché. Opakovane dostávali chemoterapiu, no prekonať rakovinu sa im podarilo až chirurgickým odstránením napadnutého tkaniva. V prípade 23-mesačného chlapca bol odstránený lalok pľúcneho tkaniva s rakovinou, u šesťročného bolo nutné odstrániť celú ľavú stranu pľúc.

Aj keď sa s istotou nedá tvrdiť, ako sa u nich vyvinula rakovina, vedci tvrdia, že identifikovali najpravdepodobnejšiu príčinu. Matke 23-mesačného chlapca, ktorá nemala očkovanie proti ľudskému papilomavírusu (HPV), bola tri mesiace po pôrode diagnostikovaná rakovina krčka maternice, pričom sedem mesiacov predtým mala test negatívny. Nakoniec sa rakovina rozšírila do pľúc, pečene a kostí a následne zomrela.

Analýza tkaniva z jej nádoru na krčku a z nádoru jej syna na pľúcach však odhalila podobnosti v génovom profile určitých mutácií a alel, a nedostatočnom množstve chromozómu Y. To naznačuje, že rakovina u chlapca pochádzala priamo od jeho matky.

V rakovine videli HPV

Podobne to bolo aj u 6-ročného chlapca. Jeho matka si potom nechala odstrániť maternicu spolu s vaječníkmi a vajíčkovodmi, no aj tak po dvoch rokoch na následky rakoviny umrela.

Nádory oboch synov tiež niesli charakteristické znaky genómu HPV. “Rast nádorov u oboch detí naznačuje, že nádory vznikli pri vaginálnom pôrode vdýchnutím kontaminovaných vaginálnych tekutín,” vysvetľuje tím.

Aj keď sa zdá, že takýto prenos je veľmi zriedkavý, lekári zdôrazňujú, že prevencia pomocou očkovania proti HPV môže pomôcť nielen matke, ale aj samotnému dieťaťu. V podobných prípadoch, ako sú opisované v štúdii, lekári odporúčajú uprednostniť pôrod cisárskym rezom.