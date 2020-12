Podarilo sa vyriešiť jednu z najväčších záhad biológie. Vedcov trápila celé desaťročia

Zdá sa však, že jednu z najväčších biologických záhad sa konečne podarilo rozlúštiť vďaka umelej inteligencii. Otázka, ako sa proteíny skladajú do jedinečného trojdimenzionálneho tvaru trápila vedcov celé desaťročia.

Prečo je odpoveď na túto otázku dôležitá? Ako informuje portál BBC, pochopenie toho, ako sa formujú proteíny, môže pomôcť pri tvorbe nových liekov na liečbu rôznych ochorení, ako je napríklad demencia, rakovina či infekčné ochorenia. Spoločnosť DeepMind, ktorú od roku 2014 vlastní Google, by sa tak mohla podieľať napríklad aj na lieku, ktorý by pomáhal pri liečbe koronavírusu. Vedci už od začiatku pandémie skúmajú, ako proteín na povrchu vírusu interaguje s receptormi ľudských buniek.

Program, ktorý spoločnosť vytvorila, dokáže určiť tvar proteínu s presnosťou, ku ktorej by boli potrebné hodiny finančne náročnej práce v laboratóriu. Schopnosť rýchlo a presne určiť tvar proteínu môže znamenať pre svet vedy revolúciu.

The leap forward in protein structure prediction by @DeepMind‘s AlphaFold2 in #CASP14 highlights a potential to revolutionise structure determination. The open availability of 170,000+ structures in the PDB has been harnessed to solve a problem that stretches back decades pic.twitter.com/3GXsNZS10y

— Protein Data Bank (@PDBeurope) November 30, 2020