Oddnes platia nové podmienky povinnej karantény, ruší sa pandemická PN. Takto postupovať, ak ochoriete

Od stredy je po príchode na Slovensko povinná karanténa pre všetky osoby, ktoré sa za posledných 14 dní vrátili z krajín južnej Afriky (Juhoafrická republika, Botswana, Namíbia, Lesotho, Eswatini (bývalé Svazijsko), Mozambik, Zimbabwe), Izraela, Hongkongu či Seychel.

Karanténa platí aj pre očkovaných

Karanténa platí pre všetkých, bez ohľadu na očkovanie či prekonanie ochorenia COVID-19. Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá je reakciou na nový koronavírusový variant omikron. Karanténu je možné absolvovať doma alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Karanténa je povinná aj pre ostatných členov domácnosti bez ohľadu na to, či sú kompletne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19. Pre tieto osoby nateraz neplatia žiadne výnimky.

Karanténa sa v prípade bezpríznakového priebehu končí bez absolvovania testu dovŕšením 14. dňa po vstupe na územie Slovenska. Karanténu je možné ukončiť aj skôr, potrebné sú však dva negatívne PCR testy, prvý test je možné absolvovať najskôr na prvý deň po príchode a druhý na ôsmy deň po príchode. Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusia testovať, ich karanténa sa končí zároveň s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti. ÚVZ upozorňuje, že tieto lehoty platia len v prípade, ak sa neobjavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V opačnom prípade rozhoduje o ukončení karantény lekár.

Úrad verejného zdravotníctva zároveň pripomína, že pravidlá sa vzťahujú iba na tie osoby, ktoré prídu na územie Slovenska od 1. decembra. Ak navštívili krajiny južnej Afriky, Izrael, Hongkong alebo Seychely pred účinnosťou vyhlášky, je nutné urýchlene sa prihlásiť na e-mailovú adresu [email protected] Uviesť treba meno, priezvisko, telefónne číslo a okres, v ktorom sa aktuálne zdržiavajú. Kontaktuje ich príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a určí ďalší postup.

Ruší sa pandemická PN

Nárok na pandemickú nemocenskú dávku od 1. decembra tohto roka zaniká. Poistenci, ktorým ošetrujúci lekár uzná dočasnú práceneschopnosť (PN) pre karanténne opatrenie alebo izoláciu, budú za obdobie od decembra toho roka dostávať štandardnú nemocenskú dávku. Poistenci, ktorým nárok na pandemickú PN vznikne ešte v novembri a bude im pokračovať v decembri, budú naďalej zo Sociálnej poisťovne dostávať tzv. pandemickú nemocenskú dávku až do ukončenia PN. Informovala o tom hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

Pri nariadenej karanténe alebo izolácii tak bude pri vzniku PN postup poistenca od 1. decembra tohto roka rovnaký ako doteraz pri tzv. pandemickom nemocenskom. Poistenec najskôr telefonicky, mailom alebo esemeskou kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára. Lekár zhodnotí, či sa na neho podľa príslušných nariadení Úradu verejného zdravotníctva vzťahuje karanténa, a ak o to pacient požiada, vystaví mu potvrdenie o dočasnej PN. Tlačivo potvrdenia o PN lekár zasiela priamo Sociálnej poisťovni. Poistencovi-zamestnancovi tiež zostáva povinnosť o PN informovať svojho zamestnávateľa.

Ak bola práceneschopnosť pre nariadené karanténne opatrenie alebo izoláciu potvrdená pri osobnej návšteve pacienta u lekára, poistenec si uplatňuje nárok na nemocenské štandardným spôsobom. Zamestnanec odovzdá potvrdenie o PN zamestnávateľovi, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistený poistenec ho doručí pobočke Sociálnej poisťovne.

Za prvých 10 dní práceneschopnosti vypláca náhradu príjmu zamestnancovi jeho zamestnávateľ, pričom od prvého do tretieho dňa PN patrí zamestnancovi náhrada príjmu vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) a od štvrtého do desiateho dňa je to 55 % DVZ. Sociálna poisťovňa platí nemocenské až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 55 % DVZ až do ukončenia PN lekárom. V prípade SZČO a dobrovoľne poistených vypláca nemocenskú dávku Sociálna poisťovňa už od prvého dňa práceneschopnosti, prvé 3 dni 25 % DVZ a od štvrtého dňa 55 % DVZ.

Aj od 1. decembra tohto roka je v prípade PN pre karanténu alebo izoláciu potvrdenej lekárom „na diaľku“ dôležité, aby poistenci nezabúdali zaslať elektronickú žiadosť o dávku. Počas prechodného obdobia budú naďalej používať aktuálny formulár dostupný na Portáli e-Formulárov. Tento formulár využijú aj tí, ktorí ešte dodatočne požiadajú o vyplatenie pandemického nemocenského.

„Sociálna poisťovňa pripravuje nový e-formulár, ktorý bude k dispozícii v najbližších dňoch a verejnosť o tom bude včas informovať. Tento spôsob žiadosti – prostredníctvom e-formulára – slúži len pre prípady práceneschopnosti z dôvodu karantény/izolácie, teda nie pre bežné prípady práceneschopnosti z dôvodu choroby či úrazu,” dodala hovorkyňa Sociálnej poisťovne.