Oddnes mení ZSSK cestovné poriadky: Zmeny sú na viacerých tratiach, toto spojenie je obmedzené

Prvá tohtoročná pravidelná zmena cestovného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) platí od nedele 3. marca. Prináša viaceré úpravy v doprave na železniciach najmä v Prešove a okolí, na Zemplíne v súvislosti s pokračovaním elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, ako aj obmedzenie spojenia Bratislavy s Viedňou pre začínajúcu sa výluku na trati Devínska Nová Ves – Marchegg.

Prešovčania budú mať v Kysaku každý deň vylepšené prípoje na a od všetkých InterCity vlakov, čo umožní doplnenie osobných vlakov v úseku Prešov – Kysak na tieto diaľkové vlaky. Krajské mesto Prešov podľa národného vlakového dopravcu tak bude mať pravidelné a rýchle spojenie smerom na Poprad, Žilinu a Bratislavu každý deň v týždni. Desať nových vlakov bude mať rôzne kalendárne obmedzenia. „Osobné vlaky na linke Košice – Prešov budú zabezpečovať v stanici Kysak počas dňa prípoje na všetky IC vlaky. Prestupný čas z IC vlaku na osobný vlak do Prešova bude 4 minúty, v opačnom smere 5 minút,“ priblížil hovorca ZSSK Dominik Drevický.

Ďalšia fáza elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou – Humenné predĺži trasu náhradnej autobusovej dopravy zo Strážskeho do Michaloviec. Železničná doprava na tomto úseku je od nedele pozastavená. „Autobusy náhradnej dopravy budú po novom jazdiť v úseku Michalovce – Stakčín a Michalovce – Medzilaborce mesto,“ uviedol mediálny zástupca ZSSK. Autobusy nahradia aj vlaky na trati Prešov – Strážske v úseku Nižný Hrabovec – Humenné. Zmeny sa týkajú aj dvoch nočných rýchlikov Zemplín na trase Humenné 21:30 – Bratislava hl. st. 5:33 a Bratislava hl. st. 22:27 – Humenné 6:50, ako aj vlakov EuroNight Slovakia na linke Humenné 19:10 – Praha hl. n. 7:48 a Praha hl. n. 22:14 – Humenné 10:50, tie pôjdu len do a z Michaloviec.

Pre začínajúcu sa rekonštrukciu a elektrifikáciu trate Devínska Nová Ves – Marchegg bude od pondelka 4. marca do polovice decembra zastavená prevádzka regionálnych expresov na medzištátnej linke Bratislava hl. st. – Marchegg – Viedeň. Cestujúci do rakúskej metropoly budú môcť využiť vlaky REX na trase Bratislava-Petržalka – Kittsee – Viedeň a pre tých do Marcheggu je pripravená náhradná autobusová doprava. „Medzi hlavnou a petržalskou stanicou môžu cestujúci s cestovným lístkom do a z Rakúska využiť linku mestskej hromadnej dopravy číslo 93 a N 93. Pri prípadnej kontrole lístkov revízorom stačí predložiť cestovný doklad na vlak,“ poznamenal Dominik Drevický.