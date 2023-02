Odborníčka prezradila trik, vďaka ktorému môžete na rande zahviezdiť. Mnohým Slovákom sa to ale páčiť nebude

Problematika randenia často pôsobí ako nevyčerpateľná studnica nových myšlienok, či doslova návodov, ako ho zlepšiť a posunúť na novú úroveň. Podľa Jen Bakerovej pritom stačí urobiť len jednu jedinú vec, ktorá môže človeka posunúť k želanému efektu. V tomto prípade je pravdepodobné, že niektorým Slovákom sa jej rada nebude páčiť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa 42-ročnej Jen z Norfolku stačí pri randení vysadiť alkohol. S touto radou sa podelila v rámci rozhovoru pre denník Mirror a prezradila, čo ju k tomuto zisteniu viedlo a aké dosiahla výsledky.

Len prednedávnom sa skončil takzvaný suchý január, v rámci ktorého sa ľudia vzdajú všetkého alkoholu. Podľa Mirroru sa do tejto iniciatívy zapojilo okolo 9 miliónov Britov a celkovo mala pozitívny dopad. A to zrejme aj vo sfére randenia, ktoré je často spojené aj s alkoholom. Mnoho ľudí používa pri pozvaní na rande napríklad frázu: „Nezájdeme na pohárik?“

Randenie bez alkoholu je vzrušujúcejšie

V tomto smere sa ľuďom rozhodla dohovoriť Jen, ktorá si vďaka programu One Year No Beer v práci uvedomila, aké benefity môže mať odrieknutie si alkoholu, predovšetkým na schôdzkach s mužmi. Britka dodáva, že alkoholu sa nevzdala úplne, ale príležitosti, pri ktorých si vypije, rozumne zvažuje. Tento štýl života jej údajne pomohol ako v pracovných, tak aj v súkromných činnostiach.

Podľa Jen sa môžu ľudia bez alkoholu stmeliť viac, ako keď sú pod vplyvom a umožní im to okamžite sa postaviť na rovnakú úroveň, čo rande posunie na vzrušujúcejšiu úroveň. Randenie na triezvo podľa nej dokáže eliminovať partnerov, ktorí sa k sebe nehodia a prirodzene rozvinúť konverzáciu. S alkoholom sa podľa 42-ročnej Britky zvyšuje sa vo všeobecnosti aj tolerancia voči druhej osobe. Pod vplyvom tejto návykovej látky teda nebudete vidieť druhú osobu realisticky a nemôžete s ňou vytvoriť také puto, ako sa to dá za triezva.

Náš čas by sme si mali vážiť

Jen zároveň hovorí o tom, že si človek musí vážiť svoj čas a ona sama na to prišla až po tom, čo prestala piť na rande alkohol. Vďaka tomu trávila čas len s ľuďmi, s ktorými si mala čo povedať a ich puto bolo založené na skutočných a čistých sympatiách, ktoré neboli ovplyvnené alkoholom.

Ďalšie dôvody sú podľa Britky pragmatické. Hlavnou výhodou je to, že človek dokáže ušetriť veľa peňazí tým, že ich nemíňa na alkohol, ktorý býva často v podnikoch drahý a jeho vplyv odbúrava zábrany aj pri ďalšom potencionálnom utrácaní. Navyše si kvôli alkoholu podľa Jen mnohé konverzácie ľudia ani nepamätajú a stále existuje veľa iných zmysluplnejších dôvodov, ako svoje peniaze minúť.

Bez alkoholu sa cíti sebaistejšia

Nuž, s týmto by mnohí z nás asi nesúhlasili. Jen ale údajne dáva triezva hlava pri randení istotu a sebavedomie, pretože si tak buduje pevnejšie spojenie s druhou osobou a nenecháva sa ovplyvňovať účinkami alkoholu. Iný rozmer podľa nej naberá aj ten povestný prvý bozk, ku ktorému sa často ľudia boja odhodlať. Ako však hovorí Jen, prekonanie tohto strachu je nevyhnutné na to, aby ste si uvedomili svoju hodnotu a to, kým ste.