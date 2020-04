Odborníci tvrdia, že lockdown môže trvať až dovtedy, kým sa nenájde vakcína. To môže byť veľmi dlho

Zavreté obchody, školy, práca z domu a nemožnosť cestovať kvôli uzavretým hraniciam. Vyzerá to tak, že si na to budeme musieť zvykať. Takéto opatrenia sú účinné pri obmedzení prvej vlny nákazy, no odborníci dodávajú, že ak sa uvoľnia skôr, ako sa nájde vakcína, môže to viesť k opätovnému nárastu prípadov.

Štúdia bola zverejnená v medicínskom magazíne Lancet a bola založená na modelovaní vírusového šírenia v Číne, ako uvádza The Guardian. To sa javí, že sa v krajine zastavuje, keďže Čína buď nehlási nové prípady alebo nové prípady sú také, čo tam priniesli ľudia zo zahraničia.

Treba čakať

„Prvá vlna COVID-19 zmizla kvôli agresívnym nefarmaceutickým zásahom,“ píše štúdia. Ďalej však uvádza, že existuje značné riziko nových infekcií, najmä zo strany prichádzajúcich ľudí zo zahraničia.

„Aj keď je pravdepodobné, že politika sociálneho dištancovania bude nejakú dobu zachovaná, dosiahnutie rovnováhy medzi obnovením ekonomických činností a udržaním nákazy v ústraní je najlepšou stratégiou, kým nebude vytvorená účinná vakcína,“ uvádza Joseph Wu, spoluautor štúdie z Honkongskej univerzity.

Kedy bude účinná vakcína?

V súčasnosti existuje viac ako 40 vedeckých tímov, ktoré vyvíjajú vakcínu proti COVID-19, ako píše Business Insider. Podľa Oxford Vaccine Group by však výroba účinnej a bezpečnej vakcíny mohla trvať 5 až 10 rokov.

Avšak aj vďaka zvýšenému financovaniu a veľkej snahe môže byť tento proces značne urýchlený. To si myslí aj Abe Malkin z Concierge MD v Los Angeles, ktorá hľadá vakcínu. „Vzhľadom na súčasnú závažnosť krízy, by bolo možné vytvoriť vakcínu už za 12 až 18 mesiacov,“ uvádza.

Aj Sir Patrick Vallance, hlavný vedecký poradca pre Spojené kráľovstvo, odhaduje čas kým sa vytvorí vakcína na 12 až 18 mesiacov. Vedci pre portál Telegraph uviedli, že pri veľmi optimistickom scenári by mohli mať do jesene 2020 účinnú vakcínu. Zohnali už tiež stovky dobrovoľníkov, na ktorých budú vakcíny testovať.

Iní odborníci napriek tomuto všetkému upozorňujú, že výroba životaschopnej vakcíny je dlhý a intenzívny proces a klinické skúšky môžu trvať mesiace.

„Vyzerá to sľubne, ale nie je zaručené, že by ktorákoľvek z vakcín vyvolala dostatočne silnú imunitnú odpoveď,“ povedal Brendan Wren, profesor mikrobiálnej patogenézy na London Hygiene & Tropical Medicine.