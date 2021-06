Odborníci radia, ako sa správať pri tornáde a kde sa schovať. Najdôležitejšie je vyhýbať sa oknám

Pred tornádom je najlepšie sa schovať v pivniciach domov. Ak dom nemá suterén, odporúča sa zísť na jeho najnižšie podlažie, najlepšie do malej miestnosti uprostred budovy – napríklad do kúpeľne či šatníka, pod schodisko alebo do inej miestnosti bez okien. Na svojej internetovej stránke o tom informuje americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA) v súvislosti s výskytom tornád aj v Európe.

“Je potrebné sa prikrčiť čo najnižšie tvárou k podlahe. Zakryte si hlavu rukami. Ak máte kovovú vaňu, môže vám poskytnúť čiastočnú ochranu. Ak je vaňa plastová alebo laminátová, vetrom vymrštené predmety ju môžu preraziť. Aj vo vnútornej miestnosti by ste sa mali prikryť matracom alebo dekou, ktoré vás ochránia pred padajúcimi predmetmi v prípade, ak by sa poškodila strecha alebo strop,” uviedol úrad. Dobrou ochranou hlavy je prilba.

Treba ísť čo najnižšie

Aj v prípade výškových budov, úradov alebo nemocníc americký inštitút upozorňuje, že najlepšie je ukryť sa na najnižšom podlaží v strede budovy a v časti bez okien. Na presun odporúčajú schodiská, keďže v prípade výpadku elektriny by ľudia mohli uviaznuť vo výťahu.

Rovnaké usmernenia platia aj pre školy, vyhýbať sa tam treba aj rozsiahlym miestnostiam, napríklad telocvičniam. V nákupných centrách možno hľadať útočisko na toaletách či v skladoch bez okien. V kostoloch či divadlách je možné v tom najhoršom prípade ukryť sa pod sedadlá.

Auto nie je dobrý nápad

Schovávať sa pred tornádom v aute je mimoriadne nebezpečné. Americký úrad odporúča zaparkovať vozidlo a premiestniť sa do pevného úkrytu. “Ak je tornádo viditeľné, avšak je ďaleko a nie je hustá premávka, môžete sa mu vyhnúť tak, že vozidlom pôjdete v pravom uhle k nemu,” píše NOAA.

Ak nie je možné z auta uniknúť, treba zostať pripútaný, skloniť hlavu čo najnižšie pod úroveň okien a chrániť si ju rukami, dekou, kabátom alebo inou časťou oblečenia. Ak je to možné, odporúča sa vystúpiť z auta a ľahnúť si na nízko položené miesto čo najďalej od cesty a zakryť si hlavu rukami. Nie je vhodné schovávať sa pod mostom, keďže poskytuje len malú ochranu pred letiacimi predmetmi.

Dôležité je zachovať rozvahu aj po prechode tornáda, udržať svojich blízkych pohromade a počkať na záchranárov. “Opatrne poskytnite pomoc zraneným,” zdôrazňuje NOAA. Zároveň vystríha pred popadaným elektrickým vedením – elektrina môže byť aj v kaluži vody. Neodporúča sa vstupovať do poškodených budov, pričom sa treba riadiť pokynmi záchranných zložiek a pracovníkov miestnych úradov.

Napriek tomu, že tornáda postihujú predovšetkým Spojené štáty americké, vo štvrtok 24. júna sa ničivé tornádo prehnalo aj južnou Moravou. Bolo najtragickejším v Európe od roku 2001. Nešťastie si vyžiadalo šesť životov a desiatky zranených. V zasiahnutých obciach sú poškodené stovky domov.