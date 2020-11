Od dnešného dňa platia na Slovensku nové opatrenia, pozrite si prehľad

Na Slovensku sa od pondelka otvoria kostoly, kiná, divadlá s maximálnou kapacitou 50 percent a plavárne či fitnescentrá s maximálnou kapacitou šesť osôb. Rovnako začne fungovať druhá hokejová a futbalová liga. Ich zápasy však budú bez divákov.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR uviedol, že návštevníci kultúrnych podujatí a bohoslužieb budú musieť sedieť buď v každom druhom rade, alebo šachovnicovo. Zakázaná je konzumácia nápojov alebo jedál, organizátor musí pred začiatkom odmerať telesnú teplotu účinkujúcich a nepovoliť im vstup, ak majú teplotu vyššiu ako 37,2 stupňa Celzia.

Taktiež budú otvorené fitnescentrá a plavárne, pričom naraz v nich bude môcť byť najviac šesť zákazníkov. Personál musí nosiť rúška a vo zvýšenej miere upratovať, čistiť a dezinfikovať priestory a vybavenie. Zároveň platí podmienka jedna osoba na 15 štvorcových metrov.

K doteraz povoleným športovým podujatiam pribudli Slovenská hokejová liga a druhá futbalová liga. Povoľujú sa aj podujatia nevyhnutné pre fungovanie karanténnych športových centier pod záštitou rezortu školstva.

Nové opatrenia na hraniciach

Od dnešného dňa bude možné z Poľska, Česka, Rakúska a Maďarska vstúpiť na územie SR s negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hodín. Pendlerom bude stačiť negatívny antigénový test, ktorý nie je starší ako dva týždne. Po rokovaní pandemickej komisie o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Po príchode z takzvaných červených krajín bude možný aj vstup bez absolvovaného testu. Podmienkou má byť vyplnený e-formulár a nástup do karantény.

Minister doplnil, že pre pendlerov by malo od pondelka platiť trojdňové prechodné ustanovenie. V praxi to znamená, že negatívny antigénový test budú musieť mať od štvrtka (19. 11.). Polícia pendlerom odporúča, aby mali so sebou vyplnené a potvrdené tlačivo od zamestnávateľa, že pracujú na území susedného štátu.

Kontroly na hraniciach budú náhodné. “So zameraním najmä na čas, keď bude hranicu prekračovať najviac osôb. Slovenská republika zatiaľ nepristúpila k zatvoreniu hraničných priechodov,” informovala o tom TASR hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Nákladná doprava bude môcť prekračovať vnútorné hranice SR bez obmedzenia. “Tranzit bude povolený za podmienky prejsť územím do ôsmich hodín bez zastavenia, okrem čerpania pohonných látok,” doplnila.

Zároveň informovala, že od pondelka sa na vonkajších hraniciach s Ukrajinou nebude vykonávať testovanie osôb vstupujúcich na územie SR antigénovými testami.