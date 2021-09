Pripravte sa na 1000 a viac prípadov denne. Epidemická situácia sa prudko zhoršila, môžu za to svadby a oslavy

Epidemická situácia sa naďalej veľmi rýchlo zhoršuje, informoval o tom riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík na tlačovej besede po zasadnutí vlády. Od budúceho týždňa sa očakáva stabilne tisíc nových prípadov koronavírusových infekcií denne.

Mišík zároveň informoval o tom, že šírenie koronavírusu u detí v školách, ktoré sa očakávalo, sa potvrdzuje. „Incidencia výraznejšie vyskakuje najmä u rodičov školopovinných detí,” dodal šéf IZA. Návšteva pápeža Františka na Slovensku podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského nemala výrazný vplyv na nárast počtu prípadov v tomto týždni.

Čo sa týka situácie v nemocniciach, okolo osem až deväť percent z detekovaných prípadov si vyžaduje hospitalizáciu. Vidno to aj na výjazdoch záchrannej zdravotnej služby, ktoré stúpli najmä v Košickom a Prešovskom kraji. „Nemocnice sú aktuálne zaplnené asi na deväť percent z toho maxima, ktoré sme videli počas predchádzajúcej vlny,” doplnil Mišík. Upozornil však zároveň, že niektoré nemocnice už teraz majú obsadenosť 25 percent, Ilavská nemocnica dokonca 40 percent kapacity z predošlej vlny.

Regionálni hygienici takisto informovali ministerstvo, že častým spúšťačom vzniku nových ohnísk sú oslavy a svadby. Mišík preto vyjadril prosbu, aby ľudia robili svadby najmä v exteriéroch, dodržiavali maximálne počty hostí a aby chránili najmä starších ľudí a rizikové skupiny obyvateľov.

Reprofilizácia lôžok sa začne v pondelok

Minister zdravotníctva oznámil, že nemocnice na jeho pokyn začnú od pondelka reprofilizovať lôžka pre pacientov s ochorením COVID-19. „V priebehu pondelka a dnešného rána som podpísal niekoľko mobilizačných príkazov pre nemocnice, ktoré majú prijať pacientov s ochorením COVID-19, to znamená reprofilizovať svoje lôžka tak, aby boli pripravení na to, keď počet pacientov začne stúpať,” uviedol minister.

Ide hlavne o nemocnice v Košickom, Prešovskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Lengvarský tiež dodal, že s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti komunikujú aj jednotlivé kraje, a to s cieľom zabezpečiť, aby nemocnice v ich pôsobnosti dokázali na regionálnej úrovni nápor pacientov zvládať.

Povinné očkovanie nie je zatiaľ v hre

Povinné očkovanie nie je témou dňa. Lengvarský však pripustil, že do budúcnosti to môže byť otázkou do diskusie. “Zatiaľ ale nevidím veľký význam v tom, aby sme nútili ľudí do niečoho, čo sami nechcú,” skonštatoval Lengvarský. Ak by sa uvažovalo o povinnom očkovaní, minister opätovne spomenul vybrané skupiny – ako sú zdravotníci, učitelia či seniori.

Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Matej Mišík na stredajšej prezentácii aktuálnej epidemiologickej situácie informoval, že denne sa zaočkuje približne 1400 ľudí. “Znepokojujúce je stále nízke číslo zaočkovanosti u kategórie 50+, ktorá je najrizikovejšou z pohľadu rizík a komplikácií ochorenia a nevyhnutnej hospitalizácie,” uviedol Mišík v súvislosti s faktom, že počet nezaočkovaných sa v spomínanej vekovej skupine pohybuje okolo 770 000. Mišík zároveň skonštatoval, že v zaočkovaní pretrvávajú vysoké regionálne rozdiely.

Návšteva pápeža situáciu nezhoršila

Spúšťačom akcelerácie šírenia ochorenia COVID-19 sú najmä väčšie rodinné zábavy, ako napríklad svadby. Informáciu potvrdili na základe skúseností regionálnych hygienikov. Naopak, masové podujatia počas návštevy pápeža Františka k zintenzívneniu pandémie prispieť výrazne nemali.

“Z informácií, ktoré máme a ktoré konzultujeme, nemala návšteva Svätého Otca nejaký výrazný efekt na šírenie,” povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Mišík pri prezentácii nárastu ochorení a počtu okresov, v ktorých je potrebné sprísňovať pravidlá, skonštatoval, že zdrojom zrýchlenia šírenia bývajú väčšie zábavy, najmä svadby. Apeloval preto na zodpovednosť. “Aj tam, kde pravidlá COVID automatu umožňujú ich konanie, odporúčame robiť ich čo najviac v exteriéri a v limite počtu osôb, ktorý je daný, prípadne, ak je to možné, odložiť tieto oslavy na jar budúceho roka,” povedal Mišík zdôrazňujúc riziko, ktoré pri takýchto akciách hrozí starším, nezaočkovaným ľuďom.