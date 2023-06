Ocean Gate stále ponúka expedíciu ponorkou k Titanicu na rok 2024. Takto vyzerá itinerár za 250-tisíc

Pred niekoľkými dňami svet sledoval tragédiu, ktorá sa udiala s ponorkou Titan a ľuďmi na jej palube. Smerovala k Titanicu, no zmizla a nakoniec sa naplnil ten najhorší možný scenár a implodovala. Na internete sa rozšíril výsmech smerom k posádke a ich rozhodnutiu zaplatiť šialene vysokú sumu za túto expedíciu, a takisto aj kritika spoločnosti Ocean Gate, ktorá za ňou stojí. Po tom všetkom, čo sa udialo, sa na jej webe v čase písania článku stále nachádzajú avizované ponuky na budúci rok, a upozornili na to viaceré zahraničné médiá.

Ponuky na expedície Ocean Gate priamo k Titanicu sú na webe súkromnej spoločnosti pre rok 2024 stále vypísané, aj keby ste možno v tejto chvíli čakali pravý opak. Stačí, ak si otvoríte ich stránku a v časti expedície sa k nim veľmi ľahko dostanete.

Konkrétne sú vypísané termíny na Misiu 1, ktorá bola naplánovaná na 12. júna až 20. júna 2024 a Misiu 2 s termínmi od 21. júna do 29. júna 2024. Čo sa týka tohto roka, ako aj môžete vidieť nižšie, svieti tam, že expedícia práve prebieha. Takže jej stav ešte nebol aktualizovaný. Minulý týždeň sa objavili správy o tom, že sú tieto expedície pozastavené na neurčito, vysvetľuje The Independent. Preto je zvláštne, že sa to v ponukách Ocean Gate nedozvieme.

8-dňový itinerár s potápaním k Titanicu

Expedícia sľubuje vidieť Titanic na vlastné oči, čo sa nie každému v živote podarí, takže má ísť o výnimočný zážitok. Ďalej sa v nej spomína, že každý ponor má okrem iného aj vedecký účel.

Okrem toho je zverejnený aj 8-dňový kompletný itinerár so začiatkom aj koncom v Kanade. Ako sa v ňom uvádza, samotné potápanie je naplánované na tretí až siedmy deň.

Uchádzači musia splniť niekoľko podmienok

Čo sa týka podmienok uchádzačov, v kategórii často kladených otázok sa uvádza, že k potápaniu musia mať aspoň 18 rokov, ak sa expedície chce zúčastniť osoba vo veku 17 rokov, môže, no nemá dovolenú časť spojenú s potápaním. Okrem toho sa spomína platný cestovný pas, nutnosť preukázať základné fyzické a silové zručnosti, ako napríklad dokázať vyliezť na takmer dvojmetrový rebrík a podobne.

Ako sa už aj v médiách popísalo, aktuálna cena pre rok 2023 za expedíciu bola 250-tisíc dolárov (cez 230-tisíc eur). Celková kapacita miniponorky je päť ľudí, teda presne toľko, koľko pred niekoľkými dňami prišlo o život.