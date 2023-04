Očarujúce pláže a dostupné ceny: Zverejnili najlacnejšie dovolenkové destinácie Európy pre rok 2023

Inflácia spôsobila rast cien prakticky v celej Európe a cestovanie je tak opäť o niečo nákladnejšie. Aj s menším rozpočtom si však viete vybrať atraktívne európske destinácie, ktoré ponúkajú more, kvalitnú gastronómiu, ale tiež pestré spektrum služieb.

Dostupné je Portugalsko, ale aj Turecko

Rebríček najlacnejších dovolenkových destinácií každoročne zverejňuje portál Post Office, ktorý ho zostavuje na základe ôsmich parametrov vrátane kávy, miestneho piva, trojchodového jedla pre dvoch či opaľovacieho krému. Ako informuje Euronews, ceny oproti minulému roku vo všeobecnosti vzrástli, no stále predstavujú dostupnú alternatívu takmer pre každého, kto chce cestovať.

Najlacnejšou destináciou v rámci Európy sa pre aktuálny rok stalo turecké letovisko Marmaris, ktoré ponúka okrem priaznivej klímy aj množstvo zážitkových atrakcií. Ak teda hľadáte aktívny druh oddychu, Turecko by mohlo byť tou správnou voľbou. Tesne za Marmarisom sa umiestnilo známe letovisko Sunny Beach, nachádzajúce sa v Bulharsku. Balkánska krajina je známa dobrou cenovou dostupnosťou hotelov, ale aj iných služieb a potravín.

Ešte donedávna si mnohí turisti mysleli, že Pyrenejský polostrov patrí medzi najdrahšie európske destinácie. Iste, v niektorých lokalitách to môže byť pravda, no práve Portugalsko posledné mesiace kraľuje rebríčkom cenovo najdostupnejších krajín. Dôkazom je aj jeho najjužnejší región Algarve, ktorý je podľa Post Office treťou najlacnejšou európskou destináciou. Výbornú gastronómiu a vína dopĺňajú krásne pláže, ktorých je v tomto regióne hneď niekoľko.

Európa ponúka široké možnosti

Z pätnástich najlacnejších svetových destinácií má Európa zastúpenie až na siedmych priečkach. Okrem spomínaných letovísk sa v rebríčku umiestnili tiež aj krajiny ako Španielsko, Cyprus a Grécko. V Španielsku odporúča rebríček ako najlacnejšie miesto Costa del Sol, na Cypre to je Paphos a v Grécku známe Korfu. Obísť by ste nemali ani portugalskú Madeiru, ktorá je rodiskom známeho futbalistu Cristiana Ronalda, no na nízke ceny vás iste priláka aj v prípade, že futbal nesledujete.