Na stravu a ubytovanie vám denne stačí 14 eur: Najlacnejšie turistické destinácie sveta sú aj pár kilometrov od Slovenska

Cestovanie mnohí radia medzi najlepšie investície, ktoré môže človek počas života urobiť. Spoznávanie nových kultúr, majestátne pamiatky, chutné jedlo či oddych v krajinách s teplou klímou. Nech si už od cestovania sľubujete čokoľvek, ani v jednom prípade nemusíte siahnuť hlboko do vrecka.

Článok pokračuje pod videom ↓

Lacnejšie, ako by ste čakali

Každým rokom sa ľuďom otvárajú nové možnosti, ako cestovať efektívnejšie, rýchlejšie a lacnejšie. Po celom svete nájdeme niekoľko obľúbených turistických destinácií, v ktorých sa denné náklady na stravu a ubytovanie pohybujú v sumách, ktoré sú dostupné pre väčšinu cestovateľov. Portál Kiplinger prišiel so zoznamom desiatich najlacnejších krajín, ktoré by turisti mali určite navštíviť.

Autori článku vychádzali z dát od portálov Global Economy, Numbeos cost of living database a Budget your trip. Do úvahy brali priemerné denné náklady na ubytovanie, stravu a ďalšie bežné náklady. Do úvahy nebrali ceny leteniek, ktorých ceny sú v závislosti od obdobia vysoko individuálne. Zverejnené výsledky určite potešia všetkých cestovateľov, pretože obľúbené destinácie sú, zdá sa, dostupnejšie, ako by si mysleli.

V rebríčku je aj Turecko a Maďarsko

Ak budeme Turecko v tomto zozname radiť medzi európske štáty, tak sa krajiny starého kontinentu umiestnili hneď štyrikrát. Ťažko povedať, či to môžu predstavitelia daných štátov vnímať pozitívne, no pre turistov to je určite dobrá správa. V desiatke najlacnejších destinácií sveta sa umiestnili Turecko, Maďarsko, Portugalsko a Grécko. Tak napríklad, podľa článku vám v Grécku na deň postačí približne 131 dolárov (124 eur). To nie je vo všeobecnosti úplne nízka suma, no vzhľadom na atraktivitu destinácie môžeme stále hovoriť o priaznivom čísle.

Len o pár eur menej vám postačí v Portugalsku, no do lákavých čísel sa v rámci Európy dostávame pri Maďarsku a Turecku. Kým v Maďarsku sa denné náklady pohybujú okolo 70 dolárov (66 eur), v druhej menovanej krajine si vystačíte s neuveriteľnými 23 dolármi (21 eurami). Ak by sa cestovateľom Európa málila, nízke náklady nájdu aj v exotike. Napríklad v takom Thajsku potrebujete na jeden deň 52 dolárov (49 eur), v Indonézií 47 dolárov (44 eur) a suverénne najlacnejšie je v Laose, kde váš denný rozpočet priemerne neprekročí 15 dolárov (14 eur).

Celý zoznam desiatich najlacnejších krajín nájdete na webe Kiplinger.