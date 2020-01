Obyčajné uštipnutie komárom spôsobilo, že mužov semenník sa obalil škrupinou ako na slepačom vajci

80-ročný muž z Indie mal problémy s močením, čo v tomto veku nie je nič neobvyklé. V moči ale spozoroval krv a mal aj ďalšie príznaky, ktoré poukazovali na infekciu močových ciest. Rozhodol sa preto vyhľadať lekársku pomoc. Čoskoro sa ale zistilo, že jeho problém je ďaleko viac nepríjemnejší, no aj jedinečnejší v porovnaní s bežnou infekciou močových ciest.

Prehliadka u urológa ukázala, že muž mal zväčšený pravý semenník. Na dotyk bol aj neobvykle tvrdý, ba priam až kamenný, čo je u starších ľudí atyptické, keďže u nich sú práve tieto žľazy zvyčajne mäkké. Ako informuje IFL Science, aby bol problém poriadne preskúmaný, muža podrobili CT vyšetreniu a zistili, že muž trpí ochorením zvaným hydrokéla.

To je pomerne bežný urologický problém, ktorý sa vyskytuje najmä u malých detí. To buď časom zanikne, alebo sa rieši jednoduchým chirurgickým zákrokom. Ide o nahromadenie tekutiny v semenníku a tento prejav je zvyčajne bezbolestný, no ak sa nerieši, môže v budúcnosti spôsobiť aj neplodnosť či iné komplikácie.

U muža však táto hydrokéla bola veľmi zvláštna. Semenník bol kalcifikovaný, čiže bol obalený vápnikovou škrupinou, podobnou, akú nájdeme na slepačích vajciach. Aj kalcifikácia je pomerne bežná a deje sa napríklad v cievach, či v iných častiach tela, napríklad spôsobuje aj obličkové kamene.

No spojenie hydrokély a kalcifikácie semenníka je veľmi neobvyklý jav a lekárov to mimoriadne prekvapilo. Prípad tohto muža bol opísaný v lekárskom magazíne BMJ a doktori poznamenali, že prípad aj vzhľadom na to, že muž pochádza z Indie, bol pravdepodobne spôsobený filariózou, čo je infekcia spôsobená parazitmi, ktoré prenášajú komáre.

Z týchto parazitov sa v cievach vyvíjajú červy, ktoré spôsobujú poškodenia organizmu a opuchy. Známym prejavom je elefantiáza, čo je znetvorenie nôh a pohlavných orgánov v pokročilých štádiách.

Opuch, ktorý sa vytvoril u muža pravdepodobne spôsobil hydrokélu a tá sa postupom času zväčšovala. Následná dlhoročná hydrokéla začala kalcifikovať na svojom povrchu. Výsledkom bolo, že mužov semenník bol podobný slepačiemu vajcu. Na jeho povrchu bola škrupina, vo vnútri sa nachádzala tekutina, ktorá by prenesene mohla predstavovať bielok a samotný semenník v ňom plával ako vaječný žĺtok.

Prvý takýto prípad bol zaznamenaný v roku 1935 a odvtedy bolo dokumentovaných iba niekoľko podobných prípadov.