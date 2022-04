Obvinili ho z vraždy, ktorú nespáchal. Súd po 32 rokoch rozhodol o jeho prepustení

Joaquin Ciria bol obvinený z toho, že zavraždil svojho priateľa. Muž po celý ten čas tvrdil, že je nevinný a nič také neurobil. Súd mu však neveril, za mrežami tak strávil polovicu svojho života. Napokon sa však dočkal spravodlivosti, 61-ročný muž sa dostal na slobodu.

Joaquin Ciria strávil vo väzení viac ako polovicu svojho života. Ako informuje portál CNN, muž vždy tvrdil, že skutok nespáchal, no bolo to márne. Nevinný muž strávil vo väzení dlhých 32 rokov. Dnes už 61-ročný Joaquin bol odsúdený ešte v roku 1991, podľa polície mal v San Franciscu zastreliť svojho priateľa Felixa Bastarrica.

Neexistoval žiaden fyzický dôkaz, ktorý by svedčil o tom, že Ciria priateľa skutočne zavraždil. Vyšetrovateľ o jeho zatknutí rozhodol len na základe klebiet, ktoré sa šírili a na základe falošnej výpovede Georgea Veralu, muža, ktorý šoféroval únikové auto. Napokon sa ukázalo, že Felixa zabil spoločný známy Ciriu a Veralu, píše NCIP.

After 32 years, 61-year-old Joaquin Ciria will go free for a murder he didn’t commit. Read full story by @JoshuaWSharpe @sfchronicle here: https://t.co/gsqfVsmA7s pic.twitter.com/R9X6B5ye7m

