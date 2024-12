Obrovské odhalenie po 1700 rokoch: Prišli na to, ako vyzeral skutočný Mikuláš, totálne vás to šokuje

Sviatok Svätého Mikuláša prináša do našich domovov kus kúzla, ktoré mnohým rozjasní náladu. Topánky si pred jeho príchodom vyčistia malí aj veľkí a povedzme si pravdu, nejaká tá maličkosť, ktorú si v nich možno nájdeme, poteší každého z nás. Samozrejme, len ak sme celý rok poslúchali…

V obchodoch nájdeme najrôznejšie sladkosti či dekorácie s podobizňou Mikuláša. Asi každý z nás si ho preto predstavuje ako staršieho muža s bielou bradou, odetého do červenej farby. Čo je zaujímavé, je založený na reálnej osobe, biskupovi Mikulášovi z Myry. A možno vás prekvapí, ako v skutočnosti vyzeral.

Po šialene dlhých rokoch sa objavila rekonštrukcia tváre biskupa, ktorá odhaľuje, ako teda Mikuláš vlastne vyzeral, spomína portál New York Post.

Vedci pri jej vzniku vychádzali z údajov lebky skutočného Mikuláša z Myry, dnešného Turecka. A pravda je taká, že podobizeň Mikuláša, ktorú vidíme na chutných čokoládkach, je v skutku podobná našim predstavám o tom, ako Mikuláš vyzerá. Veď posúďte sami.

🚨 SANTA CLAUS UNMASKED

For the first time in nearly 1,700 years, scientists have revealed the reconstructed face of Saint Nicholas of Myra, the inspiration behind Santa Claus.

Using his skull, experts created a „strong and gentle“ visage, complete with a „broad face“ and a… pic.twitter.com/d3lALEp0Gl

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 4, 2024