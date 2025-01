Obrovská tragédia v malom meste: Všetci sme v šoku, útok sa dotkol celého regiónu, hovorí primátor Spišskej Starej Vsi

Mestečko Spišská Stará Ves sa spamätáva zo štvrtkovej (16. 1.) tragédie, pri ktorej po útoku nožom zomreli študentka a zástupkyňa riaditeľky miestneho gymnázia, ďalšia študentka leží v popradskej nemocnici.

Článok pokračuje pod videom ↓

Primátor Ján Kurňava pre TASR uviedol, že sú stále v šoku z toho, čo sa stalo. Je to podľa neho tragédia pre celý región. V škole útočil 18-ročný študent, motív jeho činu nateraz nie je známy.

„Dnes máme nariadené riaditeľské voľno, základná škola aj gymnázium. Sú tu intervenčné tímy, pripravujeme koordináciu, aby tí študenti, ktorí boli svedkami incidentu, prešli nejakým poradenstvom. Budú pracovať s tými žiakmi, zhodnotia, v akom sú stave, pretože si prešli obrovskou traumou a od toho bude závisieť, aký bude ďalší postup,“ priblížil Kurňava.

Tragédia pre celý región

Osobne do kontaktu so študentom, ktorého zadržali kvôli útoku, nikdy neprišiel, keďže nemá v meste trvalý pobyt. Potvrdil však, že mladík mal individuálny študijný plán a nechodil do školy pravidelne. „Stalo sa to v triede tretiakov, kde bola jedna obeť a ďalšia obeť, pani zástupkyňa, bola vo svojej kancelárii v riaditeľni,“ dodal primátor.

Pripomenul, že Spišská Stará Ves je malé mesto, Zamagurie je pokojný región a doteraz sa tam takáto tragédia neodohrala. „Stále je to šok, nielen pre nás, ale aj susedné obce, keďže jedna obeť bola z Matiašoviec a ďalšia zo Spišských Hanušoviec, a tá zranená študentka, ktorá je v nemocnici, je zo Spišskej Starej Vsi, takže sa to dotýka celého regiónu,“ uzavrel Kurňava.

K útoku v škole došlo pred 13.00 h, podozrivý študent následne ušiel do blízkych lesov. Polícii sa ho podarilo zadržať asi o hodinu. Policajný prezident Ľubomír Solák vo štvrtok uviedol, že po útoku bolo viac ľahko zranených osôb, ich počet ale nespresnil.

Mladík nie je podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku „nepopísaný list papiera“. Zatiaľ podľa neho nie je jasné, aký trest mu hrozí, keďže právna kvalifikácia skutku zatiaľ nie je definitívne uzavretá. Pracuje sa s kvalifikáciou obzvlášť závažného zločinu vraždy a nevylúčil ani úkladnú vraždu. Motív páchateľa bude predmetom vyšetrovania.

Krízové tímy poskytujú pomoc

Krízové tímy v Spišskej Starej Vsi v piatok pokračujú v poskytovaní podpory a pomoci deťom, učiteľom a všetkým, ktorých zasiahol útok na gymnáziu. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.

Špeciálna starostlivosť je podľa neho venovaná učiteľkám a učiteľom zo zasiahnutej školy.

„Tímy na mieste poskytujú v prvom rade psychologickú ‚prvú pomoc‘, ktorá pomáha zvládnuť stres, šok a trúchlenie. Okrem toho sú pripravené podporiť deti, rodičov a pedagógov aj počas vypočúvania orgánmi činnými v trestnom konaní,“ uviedlo ministerstvo.

Podotklo, že psychológovia pomáhajú zmierňovať úzkosť, spracovať bolestivé zážitky a nasmerovať zasiahnutých na ďalšiu odbornú podporu.

Pomoc po tragickej udalosti je podľa MŠVVaM koordinovaným úsilím krízových tímov organizácií Modrý Anjel a IPčko, v spolupráci so psychológmi Policajného zboru a odborníkmi z centier poradenstva a prevencie z Kežmarku, Spišskej Novej Vsi a Popradu.

Na webe ministerstva sú tiež dostupné krízové linky psychologickej pomoci pre deti, rodičov a pedagogických zamestnancov. Bezplatná psychologická pomoc je dostupná pre všetkých, ktorí boli tragédiou priamo či nepriamo zasiahnutí. K dispozícii je aj stručný postup, ako sa s deťmi o krízovej situácii rozprávať.

Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo vo štvrtok (16. 1.) k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Zranená bola 18-ročná žena, ktorú so stredne ťažkými poraneniami previezli do nemocnice v Poprade. Útočiť nožom na viaceré osoby mal 18-ročný žiak gymnázia.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.