Obrovská škoda: Slovensko iba tesne podľahlo Fínsku. V poslednom zápase si zahráme o bronz

Slovensko odohralo na zimných olympijských hrách v Pekingu semifinálový zápas proti Fínsku, s ktorým sme v prvom zápase na turnaji inkasovali až šesť gólov. V zápase nepadalo veľa gólov, ten prvý do našej bránky sme videli v prvej tretine. Druhá tretina gól nepriniesla napriek veľkému množstvu príležitostí na oboch stranách. Fínsko napokon dotiahlo zápas do víťazného konca a vyhralo 2:0 nad slovenskými hokejistami. Fínsko sme tak na vrcholnom turnaji neporazili už dlhých 18 rokov.

Naši hokejisti nastúpili v porovnaní so štvrťfinálovým zápasom s USA s dvomi zmenami v zostave. V bránke sa opäť ukázal Patrik Rybár, v obrane sa predstavili Čerešňák, Čajkovský, Rosandić, Marinčin, Kňažko, Gernát a Nemec. Do prvého útoku sa k Hrivíkovi a Cehlárikovi presunul zo štvrtej formácie Juraj Slafkovský. Jurčo v druhom útoku s Hudáčkom a Pospíšilom, Zuzin, Krištof a Kelemen vytvorili tretiu formáciu. Vo štvrtej formácií pribudol ku Regendovi z prvej formácie Takáč a taktiež Marko Daňo, ktorý bol v predchádzajúcom zápase písaný ako trinásty útočník. Miloš Roman sa v tomto zápase ukázal na súpiske ako trinástka.

Prvá tretina

V prvých ôsmych minútach sa hralo opatrne na obidvoch stranách, žiadny tím nechcel svojho súpera pustiť do šancí. Aj preto sme mohli vidieť iba tri menej nebezpečné strely na Fínsku bránku a dve podobné na Patrika Rybára. Hralo sa takticky, žiadny z tímov nemal jednoduchý prechod cez stredné pásmo.

Prvú súvislejšiu hru v útočnom pásme si vypracovala naša tretia formácia šesť minút pred koncom tretiny, keď sa nám na dlhší čas podarilo Fínov zatlačiť a vypracovať si viacero pekných príležitostí.

Aktivita sa s blížiacim koncom tretiny stupňovala aj na Fínskej strane. Po strele od modrej čiary, ktorú vyslal Lindbohm, sa pred brankárom Rybárom dostal puk za našu bránkovú čiaru Manninen zo šiestej fínskej strely v čase 15:58.

Výbornú príležitosť si 80 sekúnd pred koncom vypracovala naša prvá formácia, Hrivíkovu strelu však vyrazil Sateri. Následne sa po nepríjemnej strele dostával k dorážke Jurčo, ani jemu sa nepodarilo vyrovnať stav stretnutia. Fíni ešte výrazne pohrozili 30 sekúnd pred koncom, no Patrik Rybár zatiahol rolety pred obrom Anttilom a prvá tretina tak skončila 0:1 v náš neprospech.

Druhá tretina

Úvod tretiny sa niesol v znamení Fínskeho tlaku, avšak bez výraznej šance. Obrovskú príležitosť mal v piatej minúte po Slafkovského prihrávke Hrivík, ktorý sa ocitol sám pred Saterim. Po blafáku Marek trafil smolne iba žrď fínskej bránky. O pár sekúnd neskôr sa do prečíslenia dostal aj náš súper, Pesonenovu strelu bezpečne stiahol Patrik Rybár.

Slafkovského bol plný ľad, v krátkom časovom horizonte sa dostal do dvoch streleckých príležitostí spomedzi kruhov — prvú mu zblokovali fínski hráči, druhú chytil Sateri. Skvelú prácu odvádzala aj štvrtá formácia, Takáč mal možnosť vyrovnať, no jeho dorážka taktiež neskončila vo fínskej bránke.

Prvú presilovú hru v zápase si zahrali Fíni po faule Čerešňáka v deviatej minúte druhej tretiny. Prvú minútu sme hrali vynikajúco, potom ale prišiel absolútne zbytočný faul Regendu v útočnom pásme a my sme museli prežiť až 73 sekundovú oslabovku o dvoch hráčov. Obidve oslabenia sa nám podarilo prežiť bez inkasovaného gólu.

Ďalšiu väčšiu príležitosť sme videli až v 16. minúte, po Slafkovského prihrávke pred bránku dorážali puk za Sateriho Čerešňák s Romanom, neúspešne. Hrivík mal aj ďalšiu šancu po prihrávke Čajkovského, jeho strelu ale zblokoval Lindbohm. Následne dokázala Fínov zatlačiť aj druhá formácia, Jurčova strela sa však tiež neujala.

V závere tretiny sa už nič výraznejšieho neudialo a my sme gól v druhom dejstve nevideli.

Tretia tretina

Po 80 sekundách sme sa museli opäť brániť po Pospíšilovom podrazení Vatanena. Výborná hra nášho tímu Fínov nepustila ani k jednej strele, naopak, jedinú šancu fínskej presilovky sme mali v závere my, Slafkovského nahrávku pred Sateriho ale nestihol dokorčuľovať Krištof.

Fínom sa aj naďalej darilo držať jednogólový náskok, naši hráči sa nedostávali do vyloženejších šancí — nevedeli sme sa dostať súvislejšie cez stredné pásmo. Súper hrozil len sporadicky, väčšiu príležitosť mal však 8 minút pred koncom, no skvelý Rybár stále držal naše nádeje na vyrovnanie.

Naši hráči stupňovali tlak v útočnom pásme, súper nás ale nepúšťal do striel, po ktorých by mohli prísť úspešné dorážky.

Tri minúty pred koncom začal vrcholiť náš tlak, príležitosti mali Regenda či Hudáček.

Minútu a pol pred koncom opustil Patrik Rybár svoju bránku a my sme hrali v hre šiestich proti piatim, tak, ako v zápase s USA. V tomto zápase nám to ale nevyšlo tak, ako v tom štvrťfinálovom, do prázdnej bránky dopravil puk Pesonen a rozhodol o výhre Fínska.

V sobotu si tak zahráme v súboji o bronz s neúspešnejším z dvojice Švédsko — Rusko.