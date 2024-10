Obrovská novinka na slovenskej čerpacej stanici. Pohonné hmoty si natankujete aj za zálohované fľaše či plechovky

Novinka, po ktorej volali mnohí slovenskí motoristi, je konečne tu. Na čerpacej stanici OMV sa objavil zálohomat, kde môžete vrátiť fľaše a plechovky, pričom následne si vyzbieranú sumu viete uplatniť pri platbe pohonných hmôt či sortimentu stanice.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informoval portál tvnoviny.sk, s touto myšlienkou už síce v minulosti prišla jedna zo slovenských čerpacích staníc, no ide vôbec o prvý zálohomat umiestnený v jednej z veľkých sietí. Konkrétne to je rakúska OMV, ktorá takýto stroj zaobstarala do svojej bratislavskej prevádzky na Račianskej ulici.

„V rámci spätnej väzby od spotrebiteľov vnímame, že vyžadujú aj možnosť vrátenia zálohovaných obalov aj na čerpacích staniciach, a to najmä v diaľničných úsekoch,“ povedala pre tvnoviny.sk hovorkyňa Správcu zálohového systému Monika Farka. Zástupcovia siete OMV potvrdili, že ak sa testovacia prevádzka v praxi osvedčí, zálohomaty by mohli pribúdať aj na ďalších čerpacích staniciach.

Ako už bolo spomenuté, systém funguje rovnako, ako v supermarketoch. Jedinou výnimkou je, že čerpacie stanice nie sú povinné zákazníkom vrátiť peniaze v hotovosti. Vyzbieranú sumu tak môžete využiť iba na nákup pohonných hmôt a sortimentu konkrétnej pumpy.