Obraz Mony Lízy čelil únosu aj útoku kyselinou. Aj preto je zabezpečený špeciálnou ochranou, takto funguje

Obraz Mona Líza od renesančného umelca Leonarda da Vinciho je najslávnejším obrazom sveta. Každý, kto ho videl, bol ale zjavne prekvapený jej malými rozmermi, meria totiž iba 76 x 53 centimetrov a v múzeu Louvre, kde sa nachádza, poľahky nájdete oveľa väčšie maľby. Aj tak je ale považovaný za vrcholné dielo talianskej renesancie a je vystavovaný za prísnych bezpečnostných opatrení.

Celý svet upriamil pozornosť na obraz Mony Lízy pred pár dňami, kedy sa mladý muž prezliekol za starú dámu na invalidnom vozíku. Keď sa dostal k blízkosti obrazu, vyskočil z neho a pomocou torty sa pokúšal rozbiť nepriestrelný obal okolo obrazu. To sa mu to nepodarilo, a tak tortu po skle rozmazal a na zem hodil ruže. Neskôr ho ochranka vyviedla von.

Celý incident vyvoláva pocit, že je motivovaný klimatickým aktivizmom, keďže muž vykrikoval po francúzsky hlášky ako „existujú ľudia, ktorí ničia Zem“ a „umelci by mali myslieť na Zem, všetci umelci myslia na Zem. Preto som to urobil.“

Predpokladá sa, že muž sa k obrazu dostal tak blízko kvôli svojmu maskovaniu. Hovorca múzea pre BuzzFeed News povedal, že aplikovali zvyčajné postupy pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Pri tomto akte našťastie nedošlo k žiadnemu poškodeniu obrazu a ani ochranného skla. Avšak obraz si toho v priebehu času vytrpel skutočne dosť.

Obraz Mony Lízy vo veľkom preslávila jeho krádež v roku 1911. Taliansky maliar a remeselník Vincenzo Peruggia pracoval v múzeu a tak ho dobre poznal. Jednu noc sa vkradol do múzea, skryl sa a prečkal tam noc. Obliekol si biely plášť, aký nosili aj pracovníci múzea, prišiel k obrazu a schoval si ho pod plášť.

Potom mu pomohol údržbár v dobrej viere otvoriť dvere, ktoré boli zamknuté a dostal sa von z múzea. Obraz schoval v malom byte v chudobnej časti Paríža.

Následné policajné vyšetrovanie nič neodhalilo, vypočúvali dokonca aj Peruggiu, ale uverili mu, že bol v tom čase inde. Obraz mal v truhlici a občas ho vybral a kochal sa jeho krásou.

Po takmer dvoch rokoch, keď sa situácia upokojila, chcel Peruggia obraz predať. Kontaktoval preto obchodníka s umením a ten po zistení, že ide skutočne o pravý obraz, Peruggiu oklamal, že ide zobrať peniaze. Namiesto toho zavolal políciu a obraz sa napokon dostal naspäť do Louvra.

Nasledoval čas, kedy bola Mona Líza bez vážneho incidentu, aj napriek tomu, že medzi časom prebehli dve svetové vojny. Potom nasledoval rok 1956, v ktorom obraz zažil dva incidenty. Na začiatku roka jeden muž zasiahol spodnú časť obrazu kyselinou a následne Bolívijčan Ugo Ungaza Villegas hodil do obrazu skalu, ktorá ho mierne poškodila.

Tieto útoky inšpirovali k tomu, aby bol obraz chránený. Ako píše IFL Science, v roku 2005 získal súčasnú ochranu, ktorá Mone Líze zabezpečuje tie najlepšie podmienky. Nachádza sa v zosilnenej nereflexnej komore, ktorá reguluje teplotu a vlhkosť vzduchu, aby bol obraz neustále pri stálych a najvhodnejších podmienkach. To je dôležité aj z toho dôvodu, že maľba je vytvorená olejovými farbami a nachádza sa na topoľovej doske. Udržiavanie optimálnych podmienok je tak kľúčové, aby nedochádzalo k degradácii farieb či dreva, keďže obraz má už 500 rokov. Mona Líza je tiež osvetľovaná špeciálnymi LED svietidlami s minimálnym množstvom UV svetla.

