Obmedzenie platieb a výberov peňazí, nevydávanie kariet. Známa banka oznamom vystrašila našich susedov, všetko je ale inak

Práve v uplynulých predvianočných dňoch mnohí ľudia navštevovali webové stránky bánk či vlastný internetbanking o niečo častejšie, ako obvykle. O to prekvapujúcejší musel byť zvláštny oznam, ktorý si klienti českej Fio banky prečítali.

Ako upozornili viaceré české weby a tiež portál Živé.sk, v ozname sa písalo o údajnom vstupe banky do procesu riešenia krízy. Ďalej sa v ňom uvádzalo, že inštitúcia obmedzuje denné platby na 50 000 korún (v prepočte približne 1 990 eur), výbery z bankomatov či pokladníc, ale aj ukončuje vydávanie platobných kariet a prestáva poskytovať nové úvery. Pochopiteľne, takéto informácie okamžite vyvolali obavy klientov.

Zanedlho oznam z webu zmizol, no okrem klientov si ho vďaka podnetom všimli aj médiá. Fio banka napokon všetkých ubezpečila, že v kríze nie je. Podľa slov zástupcov inštitúcie išlo len o test takzvanej krízovej komunikácie podľa zákona. „Rozhodne sme nechceli vyvolať paniku, išlo len o návrh správy v rámci cvičenia. V žiadnej krízovej situácii sa nenachádzame,“ uviedla neskôr Fio banka na sociálnych sieťach.

V praxi to teda znamená, že banka naozaj žiadnym problémom v súčasnosti nečelí a nič zo spomínaného sa nepremietlo do reality. Ako ďalej vysvetľuje portál Živé, takéto opatrenia by boli štandardným postupom v prípade, že by banka čelila vážnej kríze a musela by prejsť reštrukturalizáciou na pokyn regulátora – Českej národnej banky (ČNB). To sa ale nedeje.

Malé problémy slovenskej banky počas decembra

O tom, že financie a bankovníctvo sú citlivou témou, sa presvedčili aj klienti najväčšej slovenskej banky. Slovenská sporiteľňa mala počas 12. decembra a 13. decembra menšie technické problémy. Informovali sme vás o tom v tomto článku.

Z dostupných informácií vyplýva, že ľudia mali problémy pri platbách kartou, a to ako v kamenných predajniach, tak aj pri internetových nákupoch. Nešlo však iba o štandardné zlyhanie platby, nakoľko finančné prostriedky ostali aj napriek nezrealizovanej transakcii takpovediac zablokované v rezerváciách. To zrejme vyvolalo v klientoch neistotu a viacerí sa obrátili na support inštitúcie.

Sporiteľňa napokon vydala aj vyhlásenie, v ktorom klientov ubezpečuje, že sa o svoje peniaze báť nemusia. „Ak sa vám vo štvrtok 12. decembra a v piatok 13. decembra nepodarilo zaplatiť kartou a napriek tomu vidíte v Georgovi, že sú peniaze rezervované, nemusíte sa obávať, peniaze za nákup vám z účtu nestiahneme. Rezerváciu platby zrušíme čo najskôr,“ informovala banka.