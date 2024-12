Známa slovenská banka prišla s dôležitým krokom, na jej klientov čaká zmena. Peniaze na účet dostanú prakticky okamžite

Ani bankám sa nevyhýba konkurenčný boj o klientov. V ňom dokážu rozhodovať aj najmenšie detaily, preto sa poskytovatelia finančných služieb snažia držať krok s dobou a inováciami. V posledných mesiacoch ide najmä o okamžité platby, ktoré už prijala väčšia bánk pôsobiacich na Slovensku. Teraz sa k nim pridala ďalšia.

Ako upozornil portál Živé.sk, ide o známeho hráča v podobe mBank. Je dôležité podotknúť, že zatiaľ ide iba o prijímanie takýchto platieb. V praxi to znamená, že peniaze poslané z iných bánk, ktoré zároveň podporujú odosielanie okamžitých platieb, prídu na účet klientom mBank okamžite. Odosielanie takýchto transakcií banka podľa dostupných správ spustí zrejme až v priebehu budúceho roka.

Plnohodnotnú podporu okamžitých platieb na Slovensku už zaviedli viaceré banky, ako napríklad Slovenská sporiteľňa, Fio banka, Tatra banka, J&T Banka, VÚB banka, Prima banka, Raiffeisen banka a Oberbank. Prijímania má dostupné ČSOB banka, Privatbanka a najnovšie teda tiež mBank. Čoskoro by mala skupinu bánk podporujúcich doplniť aj UniCredit Bank, presný termín zatiaľ známy nie je. Okrem nej ešte na inováciu neprešli 365 banka a Poštová banka.

Počas roka 2025 však k modernému systému pristúpia všetci poskytovatelia bankových služieb. Vyplýva to z februárového rozhodnutia EÚ. Prijímanie okamžitých platieb musia banky v eurozóne vyriešiť najneskôr do 9. januára 2025 a ich odosielanie do 9. októbra 2025. Cieľom Európskej komisie je urýchlenie zavedenia týchto platieb v celom SEPA priestore.

Okamžité platby sú totiž dostupné nepretržite 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Pre klientov to znamená pohodlnú a rýchlu manipuláciu s finančnými prostriedkami. Vďaka spoločnému systému navyše fungujú aj v ďalších viac ako 30 krajinách Európy.