Obľúbený reťazec rozdáva v tomto meste 10 % zľavy na nákup, jeho hypermarket prechádza zmenami. Prispôsobuje sa zákazníkom

Maloobchodný segment zažil v uplynulých mesiacoch azda najdynamickejšiu fázu posledných rokov. Tá pokračuje aj v súčasnosti a na predajcov vplýva hneď viacero impulzov. K zmenám sa odhodlalo tiež britské Tesco, ktoré začalo s rekonštrukciou svojich predajní.

Ako z vyjadrení zástupcov spoločností vyplýva, zmenami by mali prejsť viaceré hypermarkety. Cieľom je vo väčšine prípadov modernizácia interiérov, reorganizácia predajní s cieľom kvalitnejšieho nákupného zážitku, či napríklad zmenšenie priestorov v súvislosti s lepšou efektivitou nakupovania. To sa v týchto dňoch deje na severe Slovenska, konkrétne v Žiline. Upozornil na to portál Žilinak.sk.

Hypermarket Tesco tu v súčasnosti uzatvoril niektoré vnútorné pasáže, zmenil usporiadanie regálov a celého vnútorného priestoru predajne. Dôvodom je rekonštrukcia, v rámci ktorej sa vynovia toalety, regály, ale tiež opláštenie budovy. Dôraz by sa mal klásť aj na ekologický aspekt stavby.

„Hypermarket Tesco v Žiline bol vybraný ako jedna z mnohých prevádzok na Slovensku, ktoré v súčasnej dobe modernizujeme s ohľadom na efektívnosť, udržateľnosť a väčší komfort pre zákazníkov. Naši zákazníci sa môžu tešiť na obnovené a zmodernizované priestory predajne, či zmenu celkového vizuálu predajne,“ priblížila Mária Zerzanová, PR manažérka spoločnosti.

Dôležitou informáciou je aj to, že po opravách bude predajná plocha žilinského hypermarketu menšia. Tým údajne Tesco odráža súčasné trendy v nakupovaní a potreby zákazníkov, ktorí preferujú kompaktnejšie predajne. Práce by mali byť ukončené ešte počas novembra a zaujímavosťou je, že zákazníci v súčasnosti dostávajú k nákupu aj poukážky na 10 % zľavu, ktorú si môžu uplatniť pri ďalšej návšteve Tesca. Ide o formu ospravedlnenia sa za znížený komfort počas rekonštrukcie.