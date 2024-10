Diskutovaná Biedronka mieri aj do menších obcí, otvára nové ponuky. Zarobiť môžete aj 2 000 eur, pozrite si prehľad

S obľúbeným reťazcom Biedronka neprichádza iba nová značka či sortiment, ale aj pracovné miesta. Tie pozorne sledujú mnohí ľudia, ktorí by chceli zmeniť prácu, či hľadajú nové profesijné prostredie. Výhodou by mohlo byť, že „lienka“ v Poľsku dlhodobo razí stratégiu otvárania obchodov aj v menších mestách a obciach, čo sa očakáva tiež na Slovensku.

Len nedávno sme vás ako prví informovali o plánoch reťazca a nových ponukách, ktoré sa objavili na portáli Profesia.sk. Podľa nich hľadal pracovníkov do obcí Miloslavov, Kvetoslavov a Dunajská Lužná. V súčasnosti sa už ponuky aktualizovali a otvorené sú nové pozície. V spomínanom Miloslavove hľadá Biedronka predavačov, ktorým ponúka mzdu začínajúcu na sume 1 100 eur. Možný je aj takzvaný dochádzkový bonus vo výške 100 eur.

Medzi štandardné pracovné povinnosti patrí obsluhovanie zákazníkov pri pokladnici, udržiavanie poriadku medzi regálmi, ale aj podpora a pomoc pre nakupujúcich. Spoločnosť tiež sľubuje možnosť kariérneho rastu a dôsledné zaškolenie. Ak sa však pozeráte po iných výzvach, nových ľudí Biedronka hľadá aj do administratívy skladu. V tomto prípade budete zastrešovať každodennú inventarizáciu produktov, systémové pridávanie nových produktov, či riešenie problémov medzi skladom a obchodom.

Zaujímavé by mohlo byť aj finančné ohodnotenie, ktoré začína na sume 1 300 eur s možnosťou mesačného bonusu až do výšky 370 eur. Na oplátku musí byť pracovník schopný pracovať aj pod časovým tlakom, musí ovládať MS Excel a mal by mať skúsenosť so systémom SAP EWM. Platovo najzaujímavejšou ponukou je práca marketingového špecialistu. Ten si vie v tomto reťazci zarobiť aj 2 000 eur. Podobne, ako pri administratíve, aj tu by mal uchádzač disponovať skúsenosťami a odhodlaním.

Prevezme predajne aj od Coop Jednoty?

Ako nedávno zistil portál Index, spomínané predajne v menších obciach zrejme nebudú postavené nanovo, ale mohli by prevziať už existujúce obchody iného reťazca. Konkrétne by malo ísť o tradičného hráča – Coop Jednota Dunajská Streda.

Predseda predstavenstva Ľudovít Kulcsár potvrdil, že s Biedronkou v týchto chvíľach prebiehajú rokovania, no viac informácií neprezradil. Zároveň naznačil, že príchod lacného poľského predajcu nemusí byť hotovou vecou. „Ešte je to predčasné,“ povedal pre Index na margo zverejnených pracovných ponúk v uvedených obciach.