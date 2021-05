Od pirátov, cez mafiánov až po krvilačných psychopatov: 10 skvelých filmov, ktorých hlavnými hrdinami sú zlosynovia

Každý príbeh má svojich hrdinov a zlosynov. Každý príbeh je dokonca takmer vždy o boji dobra so zlom, aj keď sa to tak spočiatku nezdá. Vo svete popkultúry, a najmä v tom filmovom, sa však čoraz častejšie do popredia dostávajú práve zlosynovia.

Sú hlavnými hrdinami, ktorí síce nemajú typické vlastnosti dobrých ľudí, publikum im však fandí. A niekedy dokonca viac ako samotným hrdinom, ktorí všetkých a všetko zachraňujú.

Kill Bill Vol. 1 + Vol. 2

Náš výber filmov začíname azda najznámejším počinom, kde bola hlavnou anti-hrdinkou žena. „Nevesta“ Uma Thurman na ceste za pomstou po tom, čo bývalý mafiánsky gang rozmasakroval jej nastávajúceho manžela i blízkych a aj ju chcel chladnokrvne zabiť.

V dvoch dieloch kultového filmu Quentina Tarantina, ktorého tvorba je plná anti-hrdinov, si hlavná postava – tiež bývalá mafiánka, ktorá pred ničím a pred nikým nemala zľutovania – snaží získať divákov kultovými hláškami a bojovými schopnosťami, aké azda nemá žiadna žena v akomkoľvek inom filme.

Krstný otec (The Godfather)

Medzi kultovými filmami, kde sú hlavnými hrdinami zloduchovia, nepochybne nemôže chýbať ani mafiánska trilógia Francisa Forda Coppolu, ktorá je prakticky filmom všetkých mafiánskych žánroviek. Krstný otec je príbehom newyorskej mafiánskej rodiny Corleonovcov, na čele ktorej stojí vážený don Vito.

Coppola dokázal svojou trilógiou nádherne popísať prostredie organizovaného zločinu na území Ameriky v období po druhej svetovej vojne na príklade hierarchicky organizovanej talianskej mafie, ktorá bola začlenená do vtedajšej spoločnosti. Divák tak má možnosť sledovať boj o moc, rodinné pnutie a predávanie pomysleného žezla synovi. Nie jeden anti-hrdina je v tejto trojdielnej sérii, ale hneď celý rod a množstvo vedľajších postáv.

Zjazvená tvár (Scarface)

Treba tento film vôbec predstavovať? Pozná ho snáď každý jeden filmový nadšenec. Kultová gangsterka inšpirovaná skutočným príbehom chicagského gangstera Al Caponeho sa prvýkrát ako film objavila v 30. rokoch 20. storočia a stala sa akousi Bibliou všetkých gangsteriek. O 51 rokov neskôr sa ju Američania rozhodli vyrobiť nanovo.

Scenár pri oboch filmoch vychádza z úspešnej knižky Armitaga Traila a oba sa dočkali sľubných ohlasov. Ten druhý, v ktorej si hlavnú úlohu strihol nezabudnuteľný Al Pacino, však o niečo viac. Pacino ako emigrant Tony Montana, ktorý si vďaka svojmu talentu vybuduje vlastné drogové impérium, je skrátka skvostný a vy mu fandíte, aj keď v podstate nerobí nič dobré.

Zjazvená tvár režiséra Briana De Palmu bola ocenená ako divákmi, tak aj kritikmi, paradoxne však nie na americkom území. Režisér bol dokonca za tento filmový počin nominovaný aj na Zlatú malinu v kategórií Najhorší režisér.

Občan Kane (Citizen Kane)

Ďalší kultový film, ktorý patrí medzi to najlepšie, čo svetová kinematografia ponúka. Občan Kane režiséra Orsona Wellesa patrí k najdôležitejším snímkam, ktoré stanovili trend, ktorým sa svetová kinematografia následne uberala.

Debutová snímka uznávaného režiséra Hollywoodu vyvolala kontroverzie kvôli satirickému zobrazeniu mediálneho magnáta Williama Randolpha Hearsta, kvôli čomu bol film uvedený len vo veľmi malom množstve kinosál.

Príbeh Kana je fascinujúci vo všetkých rovinách. Sledujeme jeho fascinujúci vzostup na vrchol, počas ktorého bezohľadne ničí svoju konkurenciu a buduje impérium. Na začiatku sa snaží držať akýchkoľvek princípov, no postupne zisťuje, že bohatstvo a moc preňho znamenajú viac a je ochotný kvôli tomu riskovať všetky svoje priateľstvá aj manželstvo. S dejom Občana Kana sa mnohí diváci stotožnia, aj keď len v náznakoch. Zároveň však budú cítiť voči nemu aj odpor – čiže všetky tie typické črty, ktoré správny anti-hrdina má mať.

Americké psycho (American Psycho)

Hrdinom filmu, ktorý ani zďaleka nemá žiadne pozitívne vlastnosti, môže byť aj na prvý pohľad celkom obyčajný muž. Hlavný protagonista psychologického thrilleru Americké psycho má všetko, čo muži v jeho veku chcú mať – úspešnú kariéru na Wall Street, tučné bankové konto, vyšportované telo a každú ženu, na ktorú sa len pozrie. Problémom Patricka Batemana je však fakt, že svoj voľný čas si kráti zabíjaním prostitútok a bezdomovcov všemožnými a nemenej brutálnymi spôsobmi.

Postavu krvilačného vraha si zahral Christian Bale, ktorý už v tejto snímke dokázal, že má hereckého talentu na rozdávanie a bol to práve tento film, ktorý ho vystrelil do nebies Hollywoodu. Aj keď ani náhodou nejde o kladnú postavu, Patrickovi v tejto snímke držíme palce, aby ho nikto pri jeho činoch nechytil a on sa dokázal nejakým spôsobom nájsť v roztrieštenej spoločnosti, ktorá je posadnutá prežívaním „amerického sna“.

Kult hákového kríža (American History X)

Strhujúci herecký výkon podal v jednom zo svojich prvých filmov aj herec Edward Norton v rovnako kultovom projekte Kult hákového kríža. Tu sa predstavil ako neonacista Derek Vinyard, ktorý sa po brutálnej vražde dvoch černochov snaží vrátiť naspäť na staré chodníčky bez rasistických hodnôt. Je veľkým vzorom pre svojho mladšieho brata Dannyho, ktorý zastával rovnaké hodnoty ako kedysi on. Derek sa však vo väzení zmenil po tom, čo mu jeden zo spoluväzňov – černoch – zachránil život. Danny svojho staršieho brata nespoznáva a snaží sa Dereka aj napriek všetkému opäť obrátiť k zlému. Postupne sa k nemu pridávajú aj ostatní členovia gangu.

Postava Dereka Vinyarda je typickým anti-hrdinom, ktorý ma temnú minulosť, ktorá ho neustále dostihuje. Derek tak stojí na rázcestí – má sa stať dobrým človekom aj za cenu toho, že môže stratiť svojich milovaných, alebo sa dá na temnú stranu, ktorá ho môže navždy zničiť? Herecký výkon Edwarda Nortona kritici nominovali aj na prestížne ocenenia Zlatý glóbus a Oscar za Najlepšieho herca v hlavnej úlohe. Ani jednu však na zlatú sošku nepremenil, čo je veľká škoda.

Mechanický pomaranč (A Clockwork Orange)

A príklad toho najlepšieho anti-hrdinu? Jednoznačne je to ten, ktorý na plátne alebo v akomkoľvek inom príbehu robí tie najohavnejšie skutky, no aj napriek tomu vám príde nesmierne sympatický. To je prípad hlavnej postavy kultového filmu režiséra Stanleyho Kubricka – Mechanický pomaranč.

Alex DeLarge je postavou, ktorú mnohí milujú, no nenávidia zároveň. Pre herca Malcolma McDowella išlo o prelomovú filmovú prácu a na plátne doslova predvádza herecký cirkus, aký sa dovtedy podarilo vo filme predviesť len málokomu. Je však škoda, že v iných filmoch už taký výkon podať nedokázal. Ale to je na druhú stranu aj dobre – takto zostane v mysliach filmových fanúšikov zafixovaný ako jediný psychopat, ktorého mali skutočne radi.

Piráti Karibiku (Pirates of the Caribbean)

Aj zástupcovia dobrodružných filmov majú svojich anti-hrdinov. Svoje čestné miesto v tomto výbere filmov si jednoznačne zaslúži aj pirát kapitán Jack Sparrow v podaní Johnnyho Deppa, ktorý je typickým príkladom anti-hrdinu. Diváci ho zbožňujú, aj keď vlastne ku kladným postavám nepatrí.

Depp stvárnil túto ikonickú postavu, ktorú si obľúbili milióny divákov po celom svete, celkovo 5-krát. Vo výrobe je aktuálne aj šiesty diel Pirátov Karibiku, slávneho herca v ňom však už neuvidíme. Čo je škoda.

Joker

Áno, aj toto tu skrátka muselo byť. Najznámejší spomedzi komiksových zloduchov vo svojom vlastnom celovečeráku v spektakulárnom podaní herca Joaquina Phoenixa, ktorý dokonca za stvárnenie temného princa Gothamu dostal Oscara.

To, prečo je Arthur Fleck alias Joker anti-hrdinom, bližšie rozoberať nie je potrebné. Postava Jokera je totiž kultom samým o sebe naprieč mnohými produktami popkultúry. A my musíme povedať, že zaslúžene. Najznámejší zloduch v pozícii hlavného “hrdinu” je vždy stávkou na istotu a ukázal to aj film režiséra Todda Phillipsa.

Dexter

Na záver sme si dovolili malý bonus v podobe kultového seriálu. Aj seriálová scéna totiž už stihla ponúknuť množstvo anti-hrdinov, ktorých si diváci obľúbili a jedným z nich je aj sériový vrah Dexter Morgan (hrá ho Michael C. Hall). V šiestich sériách sme sledovali príbeh forenzného experta, ktorého všetci milujú, pretože je sympatický, milý a má originálny zmysel pre humor. Čo však jeho kolegovia nevedeli, bol fakt, že on sám bol masovým vrahom, ktorých on cez deň lovil.

Tvorcom Dextera sa príbeh darilo úspešne tvoriť počas šiestich vysielacích sezón. V roku 2011 prišiel zbožný koniec, ktorý si fanúšikovia želali už o pár sérií skôr. Tak, ako to totiž zvyčajne býva, aj príbeh Dextera sa postupom času začal všetkým obohrávať. Paradoxom ale je, že sa tvorcovia rozhodli seriál po 10 rokoch opäť zresuscitovať a už čoskoro sa Dexter vráti opäť na televízne obrazovky v ďalšej, už siedmej sérii. Dáte mu opäť šancu?