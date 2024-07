Obľúbená herečka z Mamy na prenájom radikálne schudla. Prezradila, ako sa jej to podarilo, zvládne to pritom každý

Zahrala si v seriáloch TV JOJ aj TV Markíza a pomaly, ale isto sa vryla do pamäti divákov ako talentovaná herečka. Obzvlášť v Mame na prenájom sa z postavy, ktorú diváci nemali veľmi v obľube, stala jednou z favoritov a už čoskoro budú diváci sledovať jej ďalší osud na televíznych obrazovkách.

O herečke Monike Szabó Horváthovej sa rozhodne nedá povedať, že by niekedy mala nadváhu, alebo že by bola kritizovaná pre to, ako vyzerá. Práve naopak. To, že je naozaj krásna žena, ukazuje nielen na televíznych obrazovkách, ale tiež na sociálnych sieťach, kde ju sledujú tisíce ľudí. Najnovšie sa s nimi podelila o to, že sa rozhodla do leta schudnúť, a to sa jej aj podarilo.

Krabičky a vyvážená strava

Herečka na sociálnej sieti priznala, že začala chudnúť na leto, no priznala, že za jej schudnutím nie je cvičenie, ale zmena stravy. Vysvetlila: „Po svadbe som sa začala intenzívne pripravovať na leto. Nakoľko som lenivá, nechce sa mi ráno vstávať skôr, ako je potrebné, aby som sa trieskala niekam do fitka, vedela som, že moja jediná cesta je upraviť jedálniček…“

Monika pritom už tri roky drží prerušovaný pôst a jedla len počas ôsmich hodín dňa. Počas nich však neriešila, čo konkrétne jedáva. „​Jedla som všetko a veľa. Potrebovala som ale zmenu. Trošku to moje fastovanie povýšiť na vyššiu a kvalitnejšiu úroveň,“ priznala herečka. Vedela tak, že je čas na vyváženú stravu.

„Na Istagrame mi vyskočila jedného dňa reklama na certifiedfasting. Nakoľko som človek so silnou vôľou, tak som sa do toho praštila na 100% a poviem vám, už si neviem ďalší deň predstaviť bez receptov, ktoré mi ponúka toto členstvo na každý deň. Je to niečo ako “krabičky”, ale svoje. Vy viete čo nakupujete a aké suroviny do svojho jedla dávate. Až vďaka tomu som skutočne začala milovať papanie. A, mimochodom, nejde o žiadne hladovanie… To veru rozhodne nie!“ vysvetlila Monika a pokračovala: „Niekedy mám problém všetko zjesť. Konečne mám vyváženú stravu a prijímam 20-30 druhov zeleniny a ovocia za týždeň… Môžete mať na začiatku pocit, že je to extrémne náročné. Ale keď si zabehnete režim, stane sa to pre vás každodennou rutinou. A keď to zvládam ja pri dvoch deťoch a práci, ktorej mám našťastie dosť… myslím, že to dá každý.“

A hoci herečka nie je fanúšičkou cvičenia a počas chudnutia sa naň nespoliehala, priznala, že v poslednom čase prišla na chuť pilatesu. Namiesto chudnutia tak teraz spevňuje svaly a užíva si svoju novú postavu naplno.