Dominika Cibulková predviedla postavu v plavkách a fanúšikom poslala jasný odkaz. Ľudia nešetria obdivnými slovami

Je to už viac ako pol roka, odkedy bývalá tenistka začala radikálne chudnúť a povedala si, že so sebou musí niečo robiť. Dala si jasný cieľ, ktorý síce ešte nestihla splniť, no už teraz hlási neuveriteľné výsledky a fotky jej postavy hovoria za všetko.

Dominika Cibulková začala s chudnutím ešte v októbri minulého roka a odvtedy sa jej podarilo schudnúť 17 kíl. Je tak už len 5 kíl od svojho vytúženého cieľa. Napriek tomu, že sa pred dovolenkou nestihla dostať na vysnívanú váhu, nezabránilo jej to v tom, aby sa ukázala v plavkách. Popri zvodných fotografiách navyše poslala fanúšikom aj motivačný odkaz.

Očarila ich

Bývalá tenistka si v súčasnosti užíva luxusnú rodinnú dovolenku v Grécku a popri záberoch z lode konečne pridala aj fotografie seba samej. Hoci jednu fotografiu pridala aj predtým, prekrývala si plavky nohavicami, a tak nebolo vidno celú jej postavu. Ak si však niekto myslel, že by sa za ňu hanbila, opak je pravdou. Svedčia o tom najnovšie fotografie, ktoré pridala a na ktorých ukázala aj zadok, ktorý jej fanúšikovia hneď vychválili.

„Sexy mama!“ napísala jej jej priateľka v komentároch. Nebola však jediná, kto nešetril slovami chvály. „Vyzeráte výborne, pani Dominika. Ste skrátka bojovníčka,“ odkázala jej fanúšička. „Vau, vyzeráte neskutočne, Dominika,“ pridal sa ďalší.

„Fakt krásna. Tvoje telo je perfektné,“ odkázal tretí fanúšik. „Dominika, neviem, ako to robíš. Vyzeráš úžasne,“ písal zas ďalší. V jej komentároch tak prevládali najmä pochvalné slová od mužov, ktorí sa na Dominikinu novú postavu nevedeli vynadívať.

Silný odkaz

„Moja teória o živote je, že život je krásny, život sa nemení. Máš deň a noc a mesiac a rok… My ľudia sa meníme – môžeme byť nešťastní alebo šťastní… Záleží len na vás, čo si spravíte zo svojho života,“ napísala Dominika k sérii fotografií spolu s hasttagmi „požehnaná“ a „vďačná“.

„Ono je to presne ako naše príslovie… Ako si kto ustelie, tak si ľahne. Všetko dobré, Domi, skvelo vyzeráš,“ zareagovala na to hneď komentujúca.

„Úžasná teória,“ pridala sa ďalšia. Ako sa ukázalo, ľudí nenadchla len premena tenistky, ale tiež jej motivačné slová, ktoré dovedna ukázali, že ak si človek niečo zaumieni, môže to dosiahnuť.