Obľúbená herečka Sarah Jessica Parker oznámila smutnú správu. Toto mnohých fanúšikov šokovalo, vôbec to nečakali

Podobne ako jej postava Carrie Bradshaw aj herečka Sarah Jessica Parker, ktorá postavu stvárňuje, miluje topánky. Dokonca až tak, že pred desiatimi rokmi začala s topánkami podnikať a prišla s vlastnou značkou. Teraz však oznámila zdrvujúcu správu. Zatvára svoje predajne.

Informoval o tom portál People s tým, že podľa vyhlásenia značka oficiálne končí na jeseň tohto roka. „Po desiatich krásnych rokoch SJP Collection od Sarah Jessicy Parker urobila ťažké rozhodnutie túto jeseň zavrieť svoje brány. Tím SJP Collection vyjadruje obrovskú vďačnosť všetkým svojim verným zákazníkom a podporovateľom, ale aj všetkým, ktorí so značkou spolupracovali,“ uviedli vo vyhlásení.

Zatvárajú predajne

Posledná zostávajúca predajňa v USA v New Yorku zatvorí svoje brány 25. augusta, čo sa týka online nakupovania, presný dátum ukončenia zatiaľ neurčili. Značka má stále svoje kamenné predajne aj v Dubaji, Katare a Spojených arabských emirátoch. Sarah Jessica Parker mala predtým pobočky rozmiestnené po New Yorku. Svoju značku prvý raz uviedla na trh vo februári 2014 po boku zosnulého Georgea Malkemusa, ktorý pomohol spopularizovať topánky od Manola Blahnika.

Bol to on, kto Manola zoznámil so Sarah ešte predtým, ako hrala v Sexe v meste. Sarah a George Malkemus spolupracovali až do roku 2021, kým nezomrel. Obľúbená herečka svoje topánky nosila na červenom koberci, pomáhala tiež zákazníkom nakupovať a vyberať rôzne kúsky.