Pred 15 rokmi mu v zákulisí rozbil gitaru, teraz sa vracajú na pódiá: Legendárna kapela Oasis odohrá 14 koncertov

Britská kapela Oasis je známa azda každému. A ak aj nie po mene, tak minimálne po hitoch, ktoré za svoju kariéru stihli zložiť a vydať. Po 15 rokoch, kedy si podľa medializovaných správ nevedeli prísť na meno, sa bratia Noel a Liam Gallagherovci, zakladajúci členovia skupiny, rozhodli pre comeback.

V rámci neho odohrajú na piatich zastávkach po Spojenom kráľovstve celkovo 14 koncertov. Skupina Oasis o tom informovala na svojich profiloch na sociálnych sieťach.

Comeback, aký Británia ešte nezažila

Veľkolepý návrat na koncertné pódiá prebehne v lete budúci rok, no kým ohlásené sú zatiaľ len koncerty na veľkých štadiónoch, špekuluje sa, že by mohli odohrať aj niekoľko väčších hudobných festivalov. Najčastejšie sa skloňuje festival Glastonbury, a to aj napriek tomu, že kapela oficiálne oznámila, že pôjde o ich jediné európske koncerty budúci rok, píše The Hollywood Reporter.

Kde všade Oasis v roku 2025 vystúpia? Cardiff Principality Stadium – 4. a 5. júla

Manchester Heaton Park – 11. a 12. júla, 19. a 20. júla

London Wembles Stadium – 25. a 26. júla, 2. a 3. augusta

Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8. a 9. augusta

Dublin Croke Park – 16. a 17. augusta

Moment, ktorý kapelu rozdrvil

Kapela Oasis vznikla v roku 1991 a počas celej svojej éry riadneho fungovania patrila medzi najvplyvnejšie hudobné zostavy hudobnej histórie. Mnohí ich označovali za nástupcov The Beatles.

Bratia Gallagherovci však často doplatili na svoj súrodenecký vzťah a vzájomné hádky ich spoločné hudobné pôsobenie napokon v roku 2009 ukončili. Vyzeralo to, že definitívne, keďže počas príprav na koncert mal Liam Noelovi rozbiť v zákulisí gitaru. Išlo o moment, ktorý sa zapísal do histórie ako moment definitívneho rozpadu kapely, píše web Hudba.sk.

Dlhé roky sa potom hovorilo o tom, že bratia sa chystajú na spoločné comebackové turné, no počas tých 15 rokov fungovali každý samostatne a cez médiá a sociálne siete si vymieňali ostré a urážlivé poznámky. Obaja však pokračovali v tvorbe.

Jeden už na Slovensku hral

Liam najskôr s ostatnými členmi Oasis založil kapelu Beady Eye, s ktorou vydal dva štúdiové albumy. Neskôr sa vydal na sólovú dráhu a vydal ďalšie 4 štúdiové albumy. V roku 2019 vystúpil ako jeden z headlinerov na festivale Pohoda.

Noel si tiež založil sólový projekt s názvom Noel Gallagher´s High Flying Birds, s ktorým vydal 4 štúdiovky. Obaja bratia na svojich živých koncertoch, pochopiteľne, hrávali aj svoje najväčšie hity, ktoré zložili ako Oasis. Žiaden z nich však nedokázal vyčarovať na pódiu tú správnu atmosféru, ako keď hrali spoločne.

Návrat v čase výročia

Comeback Oasis na koncertné pódiá prichádza v čase 30. výročia vydania ich debutového albumy Definitely Maybe z roku 1994. Už na ňom kapela ukázala svoju silu zložiť silné hity ako Rock´N´Roll Star, Live Forever, Supersonic alebo Slide Away.

O návrate sa začalo vo veľkom hovoriť počas včerajška, kedy sa na profiloch na sociálnych sieťach Oasis, Liama aj Noela objavilo rovnaké teasingové video, ktoré oznamovalo niečo veľké na dnešný deň. Médiá hneď zaplnili správy o veľkom comebacku. Ten sa napokon stal skutočnosťou. Predpredaj lístkov na ich koncerty odštartuje počas najbližšieho víkendu, konkrétne 31. augusta.