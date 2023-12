Obľúbená banka prišla s veľkou zmenou: Peniaze si vyberiete novým spôsobom zo 113 bankomatov, podľa tohto ich nájdete

Ešte koncom októbra sa do médií dostali informácie o tom, že výbery z bankomatov čakajú zmeny v podobe bezkontaktného výberu z bankomatov. Ako uvádza Živé, VÚB banka ich už spustila vo svojich 113 bankomatoch.

Podľa informácií portálu, VÚB banka ponúka túto novinku odvčera vo viac ako v stovke bankomatov. Prostredníctvom bezkontaktného výberu si môžete vybrať svoje peniaze veľmi jednoducho, keďže funguje na báze priloženia karty, mobilu alebo smart hodiniek, vysvetlil PR manažér VÚB banky Dominik Miša pre Živé.

Tieto bankomaty sú označené

Bankomaty, ktorých sa to týka, sú označené nálepkou. Nezostane to však len pri tomto výbere, ale v najbližších mesiacoch má novinku zaviesť celá sieť banky. A to je skvelá správa pre ľudí z celého Slovenska. Ak ste však stará škola a chcete si peniaze aj naďalej vyberať „klasicky“, nemusíte sa báť, táto možnosť tu zostáva.

Bezkontaktný výber z bankomatov zatiaľ na Slovensku nie je samozrejmosťou. Ponúka ho iba Poštová banka, 365.banka a ČSOB v niektorých svojich bankomatoch. K nim sa teraz pridáva aj VÚB. Podľa predchádzajúcich informácií však na nej pracujú aj ďalšie.

Vygenerovanie kódu a bezkontaktný výber nie je jedno a to isté

Pri našom predchádzajúcom článku o bezkontaktných výberoch z bankomatu sa ozvalo viacero z vás s tým, že vaša banka už dávno túto službu ponúka. Tu je dôležité vysvetliť, že výber peňazí cez kód vygenerovaný aplikáciou nie je to isté, ako bezkontaktný výber, o ktorom hovoríme teraz.