Objavili sme bláznivo lacnú letenku len za 12 eur: Do destinácie nazývanej skrytým klenotom sa dostanete za 80 minút

Letné prázdniny sú za nami, to však neznamená, že s cestovaním je koniec. Práve naopak. Nie každý je nadšencom spoznávania nových miest počas letných mesiacov. Dôvodov je hneď niekoľko. Všade je veľa ľudí, vysoké teploty nerobia každému dobre a aj ceny môžu byť počas tohto obdobia v obľúbených destináciách často vyššie. Ak máte možnosť cestovať aj mimo júla a augusta, máme pre vás tip na lacnú letenku.

Pozreli sme sa na aktuálne akcie leteniek naprieč Európou a jednu z najlacnejších sme objavili z Budapešti do Podgorice, ktorá je hlavným mestom Čiernej Hory.

Letenka len za 12 eur

Ako môžete vidieť v tabuľke vyššie, za pár eur sa do Čiernej Hory dostanete v podstate počas celého mesiaca. A najlacnejšia letenka stojí len 12 eur, s odchodom 22. septembra. Let trvá príjemnú hodinu a 20 minút a v cieľovej destinácii ste už pred ôsmou ráno. Čiže tento deň môžete vyťažiť na maximum.

Ak na svojej dovolenke strávite 10 nocí, za cestu do Čiernej Hory a späť do Maďarska dáte len 46 eur. To je ideálna doba napríklad na prenajatie si auta a vyrazenia na roadtrip, ktorý si táto krajina priam žiada. Ukrýva totiž množstvo nádherných miest, ktoré sa oplatí vidieť.

Čo robiť v Čiernej Hore?

Podgorica sa nachádza v dostupnej vzdialenosti k prímorským mestám, a taktiež aj k známemu Skadarskému jazeru, ktoré sa pýši prírodným bohatstvom v podobe jednej z najväčších vtáčích rezervácií v Európe. Za návštevu stoja aj mestá Kotor či Herceg Novi. Ak budete mať šťastie na počasie, možno sa ešte aj okúpete v mori. No ak patríte medzi milovníkov hôr, určite nezostaňte len na pobreží, ale vydajte sa aj na nejaký hike.