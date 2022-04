Objavili sa fotografie a video, ktoré údajne ukazujú ruský krížnik Moskva krátko predtým, ako sa loď potopila

Na snímkach, ktoré zatiaľ neboli nezávisle potvrdené, je vidieť oblak čierneho dymu stúpajúci z veľmi poškodeného krížniku.

Ako informuje portál The Guardian, krížnik Moskva bol v minulom týždni údajne zasiahnutý ukrajinským raketovým útokom.

Na obrázkoch vidno rozmiestnené záchranné člny a prázdnu palubu – to naznačuje, že počas potápania lode bola pravdepodobne opustená. Na obrázkoch sa Moskva blíži k prístavu, zatiaľ čo dve požiarne hadice vystreľujú do vzduchu vodu, píše Guardian.

Video pravdepodobne natočil záchranný remorkér, ktorý sa blížil k horiacej lodi – na trojsekundovom videu sa záznam skončí, keď muž nablízku zakričí: „Čo to ku*va robíš?“

The 1st video of the Moskva missile cruiser before it sank, if photos posted last night are accurate. It was listing to one side & on fire inside & out, with the area around the bridge burning intensely from what Ukraine says was 2 missile strikes pic.twitter.com/0QpI1tzOrI

— Alec Luhn (@ASLuhn) April 18, 2022