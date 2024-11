Objav 11-ročného paleontológa Jakuba sa stal virálny: Našiel skamenelinu starú 14 miliónov rokov, patrila tomuto tvorovi

Malý paleontológ, jedenásťročný Jakub, našiel pri Bratislave zub zo zvieraťa, ktoré žilo asi pred 14 miliónmi rokov. Objavil ho na svahoch hory Devínskej Kobyly. Konkrétne má ísť o zub žraloka.

Našiel vzácny zub

„Jakub našiel zaujímavý kameň, a bolo zrejmé, že tam bol pekný žraločí zub. Pripravil som fosíliu a z výsledku sme sa celkom tešili. Patrí k druhu Carcharias cuspidata, ktorý je celkom bežný v miocénnych sedimentoch Slovenska, no podľa mojej vedomosti je toto prvý z tejto lokality. Je okolo 13,7 milióna rokov starý,“ napísal na sociálnu sieť v medzinárodnej paleontologickej skupine Jakubov otec Peter.

Ten sa paleontológii venuje už viac ako 30 rokov. Ako informujú TN Noviny, v roku 2006 vykopal v Anglicku zvyšky dvoch dinosaurov.

Jeho synovi sa podaril najlepší nález, aký kedy našiel. „Zbadal koreň zuba, pričom jeho korunku takmer nebolo vidno, pretože bola uzatvorená v hornine. Nevedel, čo to je, no mne sa to podarilo hneď identifikovať,“ povedal Peter.

Upozorňuje tiež, že slovenské zákony upravujú, ktoré skameneliny sú na Slovensku chránené. Konkrétne žraločie zuby do tejto kategórie patria, ak sú staršie ako z obdobia neogénu. Jakubov nález je presne z tohto obdobia. Peter s Jakubom majú v pláne si zub ponechať.

„Je dôležité, aby ľudia vedeli, že tým, že skameneliny zbierate, uložíte si ich a patrične sa o ne postaráte, ich zachraňujete,“ odkázal.