Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž

Rodney Alcala sa do dejín zapísal ako „The Dating Game Killer“, teda Vrah zo zoznamky. Pôsobil veľmi šarmantne, bol veľmi inteligentný, vtipný a podľa niektorých aj mimoriadne atraktívny. Účastníčky televíznej relácie v tom čase ale nemohli tušiť, že sa ich srdce snaží získať brutálny chladnokrvný vrah.

V článku sa dozviete aj: akú poruchu odborníci Rodneymu Alcalovi diagnostikovali;

prečo tak dlho unikal spravodlivosti;

ako súťažiacej v zoznamovacej šou zachránila život intuícia;

prečo súdny proces mnohých šokoval.

Znásilnil a zbil len 8-ročné dievča

Rodney James Alcala sa narodil 23. augusta 1943 v Texase. Podľa webu Biography otec rodinu opustil, keď bol Rodney ešte dieťaťom. Keď mal Alcala 17 rokov, vstúpil do armády. V roku 1964 ho z nej ale prepustili po tom, ako sa zrútil a diagnostikovali mu antisociálnu poruchu osobnosti. Po odchode z armády sa rozhodol študovať umenie na univerzite. Bol veľmi inteligentný, údajne mal extrémne vysoké IQ.

Tak ako mnoho ďalších sériových vrahov, Rodney mal svoj štýl. Bol známy tým, že svoje obete bil, hrýzol, znásilňoval a neraz ich škrtil, kým neomdleli. Keď sa prebrali, s celou tortúrou začal odznova. Prvou obeťou, ktorú sa pokúsil nielen znásilniť, ale aj zabiť, sa podľa webu All That Is Interesting stalo v roku 1968 len 8-ročné dievčatko menom Tali Shapiro. Nalákal ju do svojho bytu v Hollywoode, kde v tom čase žil, zbil ju kovovou tyčou a znásilnil ju, no náhodný okoloidúci políciu upozornil na možný únos dieťaťa. Tá okamžite zasiahla, vďaka čomu Tali napokon prežila, no Rodney ušiel a na istý čas sa ocitol na zozname najhľadanejších mužov.

Presťahoval sa do New Yorku, kde vystupoval pod falošným menom John Berger a študoval umenie. Presvedčil stovky mladých mužov a žien, aby mu pózovali nahí. Rodney ale napokon skončil za mrežami v roku 1971 po tom, ako ho niekto spoznal na policajnom plagáte. Nanešťastie, Talina rodina nechcela, aby dievčatko vypovedalo. Za mrežami tak Rodney pobudol len 3 roky. Krátko po prepustení ale podmienku porušil. Ponúkol 13-ročnému dievčaťu marihuanu. To tvrdilo, že Rodney ju uniesol, no z tohto skutku oficiálne obvinený nebol.

Život jej zachránila intuícia

Po prepustení v roku 1977 začal pracovať pre časopis The Los Angeles Times, no vražedné chúťky ho ani náhodou neopustili. Už v novembri toho istého roka podľa Thoughtco znásilnil a zavraždil 18-ročnú Jill Barcomb. O mesiac neskôr rovnako hrozivým spôsobom pripravil o život 27-ročnú zdravotnú sestru Georgiu Wixted.

V roku 1978 sa v tom čase 35-ročný Rodney stal účastníkom televíznej šou The Dating Game, v rámci ktorej nezadaná Cheryl Bradshaw spovedala troch očarujúcich mužov. Moderátor ho popísal ako talentovaného fotografa, ktorý si vo voľnom čase rád zajazdí na motorke, píše New York Post. Práve Alcalu si Cheryl napokon vybrala za muža, s ktorým sa rozhodla ísť na rande. Rodney jej v zákulisí sľúbil, že to bude zážitok, na ktorý nikdy nezabudne. Na poslednú chvíľu sa ale Cheryl rozhodla poslúchnuť svoju intuíciu a rande zrušiť. Zrejme šlo o najlepšie rozhodnutie jej života, inak by sa pravdepodobne stala ďalšou z jeho obetí.

Odmietnutie zo strany ženy, ktorá si ho pôvodne vybrala, v ňom vyvolalo ešte zvrátenejšie nutkania. Obete, ktoré zbil, znásilnil a následne zaškrtil, uložil do explicitných póz a fotil si ich, píše Mail Online. Celkovo takto urobil viac ako 1 000 záberov. Za mreže ho napokon opätovne dostala v roku 1979 vražda 12-ročnej Robin Samsoe. Rodney ju oslovil, keď bola s kamarátkou na pláži a opýtal sa jej, či ju môže odfotiť. Neskôr v ten deň malo dievčatko doraziť na baletný tréning, no viac ju už živú nikto nevidel. Jej pozostatky sa našli v neďalekom lese o 12 dní neskôr.