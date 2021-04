Obchody reagujú na upravený zákaz vychádzania. V týchto predajniach nakúpite od zajtra aj po 20. hodine

Vláda v pondelok predĺžila núdzový stav o ďalších 30 dní. Ten sa mal končiť už dnes, 28. apríla, no trvať zrejme bude až do konca mája. Rozhodnutie ešte musí odobriť parlament, no niektorí poslanci už avizovali, že ho buď nepodporia, prípadne, že nebude trvať celých 30 dní. Všetko záleží od situácie a prípadne aj zmien v COVID automate.

Boris Kollár napríklad včera avizoval, že ak o 20 dní bude v nemocniciach len 500 či 600 ľudí, hnutie v Národnej rade nezahlasuje za predlžovanie núdzového stavu. “Ten automaticky skončí o 20 dní, teda v deň hlasovania o ňom v parlamente,” uviedol predseda hnutia. Spolu s núdzovým stavom vláda predĺžila aj zákaz vychádzania. Dnes ešte musíme byť doma do 20. hodiny, od zajtra je to do 21. hodiny. Ľudia sa tak môžu vracať neskôr z prírody, športu aj obchodov.

Obchody predlžujú otváracie hodiny

Je otázne, či sa novému režimu prispôsobia napríklad aj obchodné domy a obchody, ktoré predávajú nepotravinový tovar. Niektoré obchodné reťazce už ale avizovali, že predlžujú otváracie hodiny. Ako pre TV Noviny potvrdil hovorca spoločnosti Lidl Tomáš Bezák, od štvrtka ľudia môžu vo všetkých predajniach nakupovať až do 21. hodiny.

Aj Billa nechá niektoré svoje predajne otvorené dlhšie. Tesco nechá do 21:00 otvorené od štvrtka všetky svoje predajne na Slovensku. V tomto prípade však môžete využiť službu online nákupov, ktorú Tesco poskytuje. Stačí si spraviť nákup cez internet, vybrať čas a dátum doručenia a nákup vám dovezú až pred dvere. Počas pandémie sa donáška potravín až domov stala jednou z obľúbených foriem nakupovania.

Ako ďalej informujú TV Noviny, aj Kaufland predlžuje svoje otváracie hodiny do 21. Výnimku má len nedeľa, kedy sa pobočky zatvoria o 20. hodine. Pri všetkých obchodoch, ktorých radi nakupujete si môžete otváracie hodiny odsledovať na webových stránkach, sociálnych médiách, prípadne v aplikáciách.