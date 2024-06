O tomto skrytom poklade ste nikdy nepočuli: Hovoria mu európske Thajsko, takto sa sem dostanete

Európa je plná nádherných zákutí, o ktorých mnoho ľudí ani len netuší. Patrí medzi ne aj albánsky poklad ukrytý medzi horami, zvaný Lumi i Shalës.

Článok pokračuje pod videom ↓

Skrytý poklad v Albánsku

Albánsko si získava čoraz viac pozornosti ako dovolenková destinácia, ktorá vás finančne nezruinuje, no jednoznačne stojí za návštevu. Ako informuje web Experience Albania, jedným z klenotov Albánska je aj rieka Shala. Disponuje krásne čistou tyrkysovou vodou, aká sa len tak nevidí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Welcome.to.Albania (@welcome.to.albania1)

Práve na rieke Shala v severnej časti Albánska nájdete aj miesto, ktoré mnohí prirovnávajú k európskemu Thajsku – Lumi i Shalës. Ľudí sem lákajú zelené hory, svieži vzduch a upokojujúci šum rieky. Navyše, hovorí sa, že chladivá voda v rieke Shala má liečivé účinky. Ľudia si tu radi doprajú čerstvé ryby ulovené priamo z rieky, zeleninu vypestovanú v neďalekých záhradkách a syr vyrobený v najbližšej dedinke.

Takto sa sem dostanete

Ubytovať sa tu môžete v hosťovskom dome na pozemku, ktorý vlastní tá istá rodina už po celé generácie. Rada vás ponúkne čajom v ručne robenom hrnčeku, s lokálne získaným medom. Jednoducho, užijete si tu krásnu prírodu, dobré domáce jedlo a luxusné chvíle pokoja.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa VisitAlbania 🇦🇱 #visitalbania Ilir Kokoshi (@visitalbania__)

Ako sa sem dostanete? Jednou z možností je zaletieť z Viedne do albánskej Tirany. Ste tam približne za hodinu a pol a najlacnejšia letenka vás aktuálne vyjde približne na 30 eur. Ako informuje web Northern Albania, odtiaľto sa organizujú výlety k rieke Shala. Podľa webu Scratch Your Mapa sa priamo na miesto dostanete len loďou z Komani Lake Pier. Ak by ste si chceli požičať auto, čo v Albánsku vôbec nie je problém, cesta sem vám potrvá z Tirany približne 3,5 hodiny. V Komani Lake Pier si kúpite lístok na loď, ktorá vás dovezie priamo ku skrytému pokladu Albánska.