O konkrétnych opatreniach bude informovať premiér. Remišová potvrdila, že aplikácia eRúško je pripravená

Poslanci Národnej rady dnes odsúhlasili predĺženie núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. Zo 118 prítomných hlasovalo za 83, proti bolo 35 poslancov. Núdzový stav predĺžila vláda od 8. februára na ďalších 40 dní.

Po hlasovaní na tlačovej konferencii vystúpila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová, ktorá informovala, že Slovensko dostane z eurofondov ďalšiu finančnú injekciu v podobe 780 miliónov eur. Peniaze by sme mali vyčerpať do roku 2023. Peniaze budú môcť byť využité aj na obnovu ekonomiky a udržanie pracovných miest. Samozrejme, využívať sa budú aj na rýchle projekty, aby sa stihli do roku 2023 vyčerpať.

Aplikácia eRúško je pripravená

Premiér Matovič už 3 dni rokuje s vedcami. Jednotlivé návrhy opatrení už predstavil aj koaličným partnerom, o zmenách by mal informovať ešte dnes. “Dohodli sme sa na niekoľkých desiatkach návrhov. Je to mimoriadne plodná, vecná, konštruktívna a povedal by som aj odborná debata,” uviedol Matovič po stredajšom stretnutí.

Poznamenal, že za opatreniami na zvládnutie situácie by mala stáť spoločnosť jednotne. “Jednoducho, celá spoločnosť by sme mali potiahnuť spolu,” zdôraznil. Komunikáciu s vedcami a odborníkmi hodnotí ako veľmi dobrú. Veronika Remišová ocenila aktivitu premiéra a aj to, že pozval kritických vedcov. Ministerka dostala na starosti aj aplikáciu eRúško. Potvrdila, že je pripravená na spustenie. “Akonáhle hygienici a ministerstvo zdravotníctva povedia, že ju potrebujeme, môže byť spustená,” dodala na záver. Podrobnosti by mala predstaviť už budúci týždeň.

Nie je pravda, že ideme zatvárať fabriky

Slovensko si momentálne nemôže dovoliť zatvorenie všetkých podnikov, a to ani napriek tomu, že pre pandémiu koronavírusu čelíme veľkej zdravotnej kríze. Podľa aktuálneho COVID automatu sa ani v čiernej fáze nezatvára celá ekonomika, povedala Remišová. Ako pripomenula, práve preto požadovala pred niekoľkými týždňami opravu COVID automatu, lebo čierna fáza zahrňovala aj zatvorenie celej ekonomiky okrem kritickej infraštruktúry. “To bolo pre nás neprijateľné, lebo zatvoriť celú ekonomiku by znamenalo položiť Slovensko na kolená.”

Premiér dnes odmietol medializované informácie o tom, že vláda ide zatvoriť všetky fabriky. Pripustil však, že je to úplne krajná možnosť, ktorá pripadá do úvahy a po ktorej siahli už viaceré štáty. “Niektoré médiá začali posledné dni ľudí doslova strašiť ‘zaručenými informáciami’, ako vláda ide zatvoriť všetky fabriky. Vzhľadom na to, že tieto chýry môžu mať devastačné účinky na investičné rozhodnutia a zásadne ovplyvniť obraz slovenského podnikateľského prostredia, musím tieto chýry dementovať. Nie je to pravda,” uviedol na sociálnej sieti premiér.

Na Slovensku sa podľa neho končí desiaty týždeň lockdownu a už niekoľko týždňov sa krajina riadi podľa COVID automatu. Napriek tomu však počet hospitalizácií rastie. “Nové mutácie sú výrazne životaschopnejšie, nakazia rýchlejšie a na jednom mieste viac ľudí, z ktorých viac ľudí skončí v nemocnici a viac ľudí, bohužiaľ, zomrie. Je to mimoriadne vážna situácia,” skonštatoval Matovič.